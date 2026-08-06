Projet de réaménagement des rues Sainte-Catherine Est et Berri : l'ASIM aurait souhaité une évaluation

MONTRÉAL, le 6 août 2026 /CNW/ -- La Ville de Montréal revoit le projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Est ainsi que le concept d'aménagement de la rue Berri afin de répondre aux orientations de la nouvelle administration.

Cette révision du concept initial entraînera des coûts additionnels d'environ 3 millions de dollars afin de reprendre une partie de la conception de la rue Sainte-Catherine Est. Ces sommes seront consacrées à revoir des plans déjà réalisés plutôt qu'à la réalisation des travaux eux-mêmes.

La révision complète du projet de la rue Berri entraînera également des coûts supplémentaires estimés à 15 millions de dollars. En plus de la reprise de la conception, la réalisation d'aménagements temporaires, le lancement d'un nouvel appel d'offres et l'exécution éventuelle des nouveaux travaux feront grimper la facture tout en retardant la livraison du projet d'au moins 18 mois.

Cette décision survient alors que la Ville annonce que le Service de l'urbanisme devra absorber des compressions budgétaires d'environ 50 %, ce qui entraînera le report ou l'abandon de plusieurs projets amorcés sous l'administration précédente. Or, une véritable gestion rigoureuse des deniers publics ne consiste pas à suspendre des projets déjà engagés pour ensuite consacrer de nouvelles ressources à leur réévaluation, leur reconception et à de multiples consultations. Dans un contexte où les citoyens doivent eux-mêmes composer avec une pression fiscale croissante, la Ville doit démontrer qu'elle agit avec prudence et dans le respect de leur capacité de payer.

L'Association des scientifiques et ingénieurs de Montréal (ASIM) est d'avis qu'une évaluation budgétaire aurait dû précéder la décision de relancer une partie de la conception, tant pour la rue Berri que pour la rue Sainte-Catherine Est. De plus, le concept de la rue Sainte-Catherine Est avait fait l'objet d'un large consensus après plusieurs années de planification et de travail de conception. Sa remise en question soulève des questions quant à la pertinence de consacrer des ressources importantes à revoir un projet déjà avancé.

Un an, presque jour pour jour après l'annonce initiale faite par l'ancienne administration en août 2025, le projet se retrouve essentiellement au même stade, alors que du temps et des ressources ont déjà été investis dans sa planification. Plutôt que de franchir une nouvelle étape vers la réalisation des travaux, la Ville doit maintenant reprendre une partie de la conception, ce qui entraîne de nouveaux délais et des coûts supplémentaires.

SOURCE Association des Scientifiques et Ingénieurs de la ville de Montréal (ASIM)

Informations : Geneviève Bordeleau, Ryan Affaires publiques, [email protected]