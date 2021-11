Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 25 nov. 2021 /CNW/ - Montem Resources Alberta Operations Ltd. propose le projet de réaménagement de la mine de Tent Mountain, situé à l'ouest de Coleman, en Alberta. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) invite le public et les groupes autochtones à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires liés au projet proposé. Cette rétroaction aidera l'Agence à préparer un sommaire des questions quant à savoir si ce projet nécessite une évaluation d'impact.

Comment puis-je participer?

Visitez la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 81436) pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet et présenter des commentaires. Tous les commentaires reçus seront affichés en ligne dans le dossier de projet.

Les commentaires écrits, dans l'une ou l'autre des langues officielles, seront acceptés jusqu'au 15 décembre 2021.

Séances d'information virtuelles

Participez à une séance d'information virtuelle pour en savoir plus sur le projet, le processus d'évaluation d'impact et les modalités de présentation des commentaires.

Le 2 décembre de 14 h à 15 h HAR (Séance 1)

Le 7 décembre de 19 h à 20 h HAR (Séance 2)

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les séances, incluant comment vous inscrire et participer, veuillez communiquer avec l'Agence à l'adresse [email protected]

Y aura-t-il plus d'occasions de participer?

Il s'agit de la première période de consultation publique fédérale pour le projet. Si l'Agence détermine qu'une évaluation d'impact est nécessaire, d'autres occasions de formuler des commentaires seront offertes au cours du processus.

Restez à jour sur ce projet en suivant l'Agence sur Twitter : @AEIC_IAAC #TentMountain

Quel est le projet proposé?

Montem Resources Alberta Operations Ltd. propose de redémarrer et d'étendre les opérations minières de la mine de Tent Mountain, une mine de charbon à ciel ouvert située à 16 kilomètres à l'ouest de Coleman, en Alberta, qui a cessé ses activités en 1983. Tel que proposé, le projet de réaménagement de la mine de Tent Mountain permettrait d'agrandir les fosses d'origine pour permettre la production quotidienne de 4 925 tonnes de charbon brut utilisé pour la fabrication de l'acier, sur une durée de vie de la mine de 14 ans. Le projet comprendrait également une usine de manutention et de traitement du charbon près de la zone minière et une installation de chargement ferroviaire située près de la route provinciale no 3 (route Crowsnest).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les politiques de confidentialité de l'Agence, veuillez consulter l'avis de confidentialité, sur le site Web de l'Agence.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Agence d'évaluation d'impact du Canada, Place du Canada, 9700, avenue Jasper, bureau 1145, Edmonton (Alberta) T5J 4C3, Courriel : [email protected]; Personnes-ressources (médias) : Courriel : [email protected], Téléphone : 343-549-3870

Liens connexes

https://www.ceaa.gc.ca/