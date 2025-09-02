Projet de poste Jean-Jacques-Archambault - Bilan positif de l'audience publique

QUÉBEC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), composée de Joseph Zayed, président, et de Michel Allaire, commissaire, dresse un bilan positif de l'audience publique sur le projet de poste Jean-Jacques-Archambault à 735-120 kV à Sainte-Julienne dans Lanaudière par Hydro-Québec.

La première partie de l'audience était consacrée au questionnement de la population et de la commission. Les 29 et 30 juillet, trois séances publiques ont été tenues, auxquelles plus de 50 personnes ont assisté, en salle ou par webdiffusion sur le site du BAPE. Plusieurs thèmes y ont été abordés dont la justification du projet, la transition énergétique du Québec, les besoins énergétiques régionaux, ainsi que le déboisement et les milieux humides.

La deuxième partie, qui s'est tenue le 25 août, était dédiée exclusivement à l'audition des mémoires, des opinions verbales et des suggestions des personnes, des municipalités, des organismes et des groupes désirant faire valoir leur point de vue. Lors de cette séance, 6 des 10 mémoires reçus ont été présentés en plus d'une présentation verbale. Une quinzaine de personnes y ont assisté, en salle ou en ligne.

L'équipe de la commission tient à remercier les personnes qui sont intervenues. Les échanges tenus lors de cette audience permettront d'enrichir la réflexion et l'analyse de la commission d'enquête. En partageant leur point de vue, les participantes et participants apportent une vision des préoccupations qui aide les commissaires à mieux cerner et à analyser les enjeux soulevés par le projet.

La commission poursuit actuellement son travail d'analyse et procède à la rédaction de son rapport qui sera déposé au ministre responsable de l'Environnement au plus tard le 28 novembre.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

Suivez le BAPE sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à l'infolettre L'heure juste. Découvrez également le Projet Scarabec, une bande dessinée qui illustre de manière ludique le déroulement d'une consultation publique.

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Véronique Beaulieu, Conseillère en communication, 581 925-0654 ou 1 800 463-4732, [email protected], www.bape.gouv.qc.ca