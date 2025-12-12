Projet de poste Jean-Jacques-Archambault à 735-120 kV dans Lanaudière - Le BAPE publie son rapport

QUÉBEC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - À la demande du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Bernard Drainville, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) publie son rapport d'audience publique sur le projet de poste Jean-Jacques-Archambault à 735-120 kV à Sainte-Julienne dans Lanaudière par Hydro-Québec.

Le rapport contient une description sommaire du projet, une synthèse des préoccupations et des opinions exprimées par les participantes et participants, ainsi que l'analyse de la commission et l'ensemble des constats et des avis qui en découlent.

Deux documents synthétisent le rapport et fournissent de l'information sur la participation à l'audience publique. Le résumé En un clin d'œil le fait en une page, tandis que Les faits saillants offrent davantage de détails, notamment sur les constats et avis de la commission d'enquête responsable d'examiner le projet.

La commission d'enquête chargée d'examiner le projet était composée de Joseph Zayed, président, et de Michel Allaire, commissaire. Son mandat s'est déroulé du 28 juillet au 28 novembre 2025. Par son travail, la commission a offert aux citoyennes et aux citoyens l'occasion de s'informer et de s'exprimer dans un cadre respectueux et propice aux échanges.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

Suivez le BAPE sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à l'infolettre L'heure juste. Découvrez également le Projet Scarabec, une bande dessinée qui illustre de manière ludique le déroulement d'une consultation publique.

bape.gouv.qc.ca