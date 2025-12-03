/R E P R I S E -- Projet de construction du parc éolien de Grosse-Île dans la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine - Le BAPE tient une séance publique d'information/

QUÉBEC, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) invite la population à une séance publique d'information dans le cadre de la période d'information sur le projet de construction du parc éolien de Grosse-Île dans la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine.

Au cours de cette rencontre, les citoyens et citoyennes pourront assister à une présentation de Parc éolien de Grosse-Île S.E.C., l'initiateur du projet. Ils pourront poser des questions et obtenir des renseignements sur le projet, la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, le processus de consultation publique ainsi que sur les rôles du BAPE.

La période d'information publique est le moment pour demander la tenue d'un examen public du projet au ministre responsable de l'Environnement. Les citoyens et citoyennes, les groupes, les municipalités ou les organismes qui souhaitent que le BAPE tienne une consultation publique ou une médiation sur le projet ont jusqu'au 19 décembre 2025 pour en faire la demande.

À retenir

Période d'information publique du 19 novembre au 19 décembre 2025

Séance publique d'information le 3 décembre 2025 à 19 h (heure des Îles-de-la-Madeleine), 18 h (heure de l'Est), à la salle communautaire de Fatima au 4, chemin Ernest. Aussi en direct sur le site Web et la page Facebook du BAPE.

Accès à la documentation sur le projet : Site Web du BAPE Registre des évaluations environnementales Centre de consultation situé à la bibliothèque Jean-Lapierre (version papier et ordinateur avec accès internet disponible)

Date limite pour faire une demande d'examen public : 19 décembre 2025 à 23 h 59

Liens connexes

Page Web du dossier

Registre des évaluations environnementales

Déroulement d'une séance publique d'information

Comment demander la tenue d'un examen public d'un projet?

Facebook X LinkedIn YouTube

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Alexandre Tanguay, Conseiller en communication, 581 925-0690 | 1 800 463-4732, [email protected]