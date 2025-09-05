Projet de parc éolien Canton MacNider - Le BAPE publie son rapport

QUÉBEC, le 5 sept. 2025 /CNW/ - À la demande du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) publie son rapport d'enquête et d'audience publique sur le projet de parc éolien Canton MacNider sur le territoire de la municipalité régionale de comté de La Matapédia par Parc éolien Canton MacNider S.E.C.

Le rapport contient une description sommaire du projet, une synthèse des préoccupations et des opinions des participantes et participants, l'analyse de la commission ainsi que l'ensemble des constats et des avis qu'elle en dégage. Les principales conclusions de la commission sont regroupées dans une fiche contenant les faits saillants et font l'objet d'une section en ouverture du rapport. Pour un résumé du rapport en un clin d'œil, cliquez ici.

La commission d'enquête chargée de l'examen du projet était composée de Mireille Paul, présidente, et de Pierre Benoit, commissaire. Son mandat s'est tenu du 22 avril au 22 août 2025. Grâce à son travail, elle a offert aux citoyennes et citoyens des conditions propices et respectueuses pour qu'ils puissent s'informer et s'exprimer.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

Suivez le BAPE sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à l'infolettre L'heure juste. Découvrez également le Projet Scarabec, une bande dessinée qui illustre de manière ludique le déroulement d'une consultation publique.

Facebook X Linkedin YouTube

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Josiane Ouellet, Conseillère en communication, 581 925-0658 ou 1 800 463-4732, [email protected], bape.gouv.qc.ca