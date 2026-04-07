OTTAWA, ON, le 7 avril 2026 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) réalisent une évaluation intégrée pour le projet de nouvelle centrale nucléaire à Wesleyville, une nouvelle centrale nucléaire dans la municipalité de Port Hope (Ontario).

Dans le cadre de l'étape préparatoire de l'évaluation intégrée, l'AEIC et la CCSN invitent les nations et communautés autochtones et le public à examiner, et à soumettre des commentaires sur :

la version provisoire des lignes directrices individualisées intégrées relatives à l'étude d'impact ,

qui décrit les facteurs propres au projet qui seront pris en compte dans l'évaluation et qui fournit au promoteur (Ontario Power Generation inc.) des orientations quant aux études et aux renseignements nécessaires à son étude d'impact ainsi qu'à sa demande de permis de préparation de l'emplacement;

la version provisoire du plan de participation du public , qui explique la façon dont le public sera mobilisé tout au long du processus d'examen et qui fournit des détails sur les modalités et les moments où les possibilités de participation du public auront lieu pour chaque étape de l'évaluation intégrée.

Ce projet fait l'objet d'une évaluation intégrée pour satisfaire aux exigences de la Loi sur l'évaluation d'impact et de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. L'AEIC et la CCSN collaborent à la réalisation de l'évaluation intégrée en vue d'atteindre l'objectif « un projet, une évaluation ».

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être soumis en ligne en visitant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 89802). Les versions provisoires des lignes directrices intégrées et du plan de participation y sont également accessibles. Des exemplaires imprimés peuvent également être consultés aux endroits qui suivent.

H֧ôtel de ville de Port Hope, 56, rue Queen, Port Hope (Ontario)

Bibliothèque de Port Hope - succursale Mary J. Benson, 31, rue Queen, Port Hope (Ontario)

Centre de découverte nucléaire d'Ontario Power Generation, 10, rue Toronto, Port Hope (Ontario)

Siège du comté de Northumberland, 555, chemin Courthouse, Cobourg (Ontario)

H֧ôtel de ville de Cobourg, 55, rue King Ouest, Cobourg (Ontario)

Bibliothèque publique de Cobourg, 200, rue Ontario, Cobourg (Ontario)

Bibliothèque publique de Cobourg - succursale Bewdley (Alice D. Behan), 7060, rue Lake, Bewdley (Ontario)

Canton de Hamilton - Bureau du canton, 8285, route Majestic Hills, Cobourg (Ontario)

Bibliothèque de Bowmanville, 163, rue Church, Bowmanville (Ontario)

Bibliothèque de Newcastle, 150, avenue King Est, Newcastle (Ontario)

Bibliothèques publiques d'Oshawa - succursale centre Delpark Homes, 1661, chemin Harmony Nord, Oshawa (Ontario)

Bibliothèques publiques d'Oshawa - succursale McLaughlin, 65, Debwewin Miikan, Oshawa (Ontario)

Soumettez vos commentaires en ligne d'ici 23 h 59 le 7 mai 2026. Tous les commentaires reçus seront affichés en ligne dans le dossier du projet. Les participants qui ont des questions au sujet de l'évaluation ou qui souhaitent fournir des commentaires dans un format différent peuvent communiquer avec l'AEIC par écrit à [email protected].

Séances d'information

L'AEIC et la CCSN invitent toutes les personnes intéressées à participer à une séance d'information pour en savoir plus sur le projet, le processus d'évaluation intégrée et la façon de présenter des commentaires concernant les documents provisoires.

Séances d'information en personne

Le 9 avril 2026, de 14 h à 19 h | Bibliothèque de Courtice

2950, chemin Courtice, Courtice (Ontario) L1E 2R6

2950, chemin Courtice, Courtice (Ontario) L1E 2R6 Le 10 avril 2026, de 14 h à 20 h | Complexe sportif Jack-Burger

60, promenade Highland, Port Hope (Ontario) L1A 3Z7

60, promenade Highland, Port Hope (Ontario) L1A 3Z7 Le 11 avril 2026, de 10 h à 15 h | kiosque à l'événement « Float Your Fanny Down the Ganny »

46, rue Caravan, Port Hope (Ontario) L1A 3B6

Séances d'information virtuelles (par Zoom) :

Le 14 avril 2026, de 12 h à 13 h (HE) (anglais)

Le 16 avril 2026, de 19 h à 20 h (HE) (anglais)

Pour savoir comment participer à une séance, veuillez consulter la page d'accueil du projet sur le Registre et cliquez sur « Séances d'informations ». Une séance d'information virtuelle en français est offerte sur demande. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l'AEIC en utilisant l'adresse courriel du projet mentionné ci-dessus.

Abonnez-vous aux notifications relatives au projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact.

Pour en savoir plus sur l'AEIC et la Loi sur l'évaluation d'impact, visitez le site canada.ca/aeic. Pour en savoir plus sur la CCSN et la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, visitez le site https://www.cnsc-ccsn.gc.ca/fra/

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour toute demande de renseignements des médias auprès de l'AEIC, veuillez communiquer par courriel à [email protected]. Pour toute demande de renseignements des médias auprès de la CCSN, veuillez envoyer un courriel à [email protected].