PROJET DE NORTHVOLT - Un investissement privé massif pour confirmer la place du Québec parmi les meneurs des technologies vertes, selon la FCCQ

MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) accueille avec enthousiasme l'implantation prochaine du fabricant de cellules de batteries Northvolt, portée par un très important investissement privé.

La FCCQ était sur place afin d'assister à cette annonce à laquelle a pris part le premier ministre du Canada, Justin Trudeau et le premier ministre du Québec, François Legault, ainsi que les ministres François-Philippe Champagne et Pierre Fitzgibbon notamment.

L'investissement annoncé aujourd'hui totalise plus de de 7 milliards de dollars, dont près de 40% des sommes en provenance des gouvernements du Québec et du Canada permettront de réaliser ce projet.

Pour la FCCQ, l'implication financière des ordres de gouvernement dans le projet est tout à fait compréhensible, en tenant compte des retombées éventuelles et dans le contexte de l'Inflation Reduction Act aux États-Unis.

« Un investissement privé majeur comme celui qui est annoncé aujourd'hui, envoie un puissant signal à l'ensemble du milieu des affaires quant à l'attractivité du Québec. Il faut dire que nous nous démarquons par notre expertise de calibre international en technologies vertes et par l'abondance de différentes sources d'énergies propres », a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« L'arrivée d'un fabricant de cellules de batterie de classe mondiale comme Northvolt dans la Vallée-du-Richelieu constitue un jalon important dans le développement d'une filière batterie complète, allant de l'exploration et de l'exploitation minière au recyclage des batteries, en passant par la fabrication des différentes composantes et des véhicules eux-mêmes », a poursuivi Charles Milliard.

