Un nouveau projet de monument commémoratif souligne les 175 ans du corps de pompiers de Whitby

WHITBY, ON, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Les pompiers ne sont pas seulement des piliers de nos communautés : ils incarnent aussi le courage et le dévouement, assurant la sécurité de tous, souvent au péril de leur propre vie. À titre de premiers répondants lors d'incendies ou d'accidents graves, ils accomplissent un travail à la fois dangereux et essentiel. Leur engagement exceptionnel au service des autres mérite d'être commémoré et honoré à sa juste valeur.

Aujourd'hui, Ryan Turnbull, secrétaire parlementaire du ministre des Finances et du Revenu national et du secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières) et député de Whitby, a annoncé l'octroi de 135 000 $ au projet visant à ériger un monument à la mémoire des pompiers décédés en service et à célébrer le 175e anniversaire du corps de pompiers de Whitby. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Le financement permettra de concevoir et d'ériger un monument pour souligner les 175 ans des Services d'urgence et d'incendie de Whitby, qui ont été fondés en 1851. Le monument comportera une sculpture de bronze représentant un pompier à genou devant un mur où seront gravés les noms des pompiers de Whitby décédés en service. Le projet comprend aussi la base d'appui, l'aménagement paysager et l'éclairage, de même que la création et l'installation de quatre panneaux d'interprétation relatant, en français et en anglais, l'histoire des Services d'urgence et d'incendie de Whitby, le tout agrémenté de photos.

Le gouvernement du Canada accorde cette somme dans le cadre du Fonds des legs du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Le Fonds offre une aide financière principalement pour des projets d'immobilisations commémorant des personnalités ou des événements locaux d'importance. Le présent financement appuiera des éléments clés du projet, notamment la conception et la planification, l'installation, l'excavation, les matériaux, la main-d'œuvre et l'éclairage.

Citations

« L'engagement du corps de pompiers de Whitby envers la municipalité depuis 175 ans mérite d'être applaudi, en particulier ses courageux membres qui ont servi et ont sacrifié leur vie pour assurer la sécurité de leur communauté. Nous sommes fiers de nous associer au projet de monument à la mémoire des pompiers décédés en service, qui vise à rendre hommage à tous ceux et celles qui ont protégé et servi la population de Whitby. »

-- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Nos pompiers décédés en service méritent un lieu où leur mémoire sera honorée avec dignité et respect. Je suis fier que notre gouvernement, par l'entremise du Fonds des legs de Patrimoine canadien et avec le soutien de la Municipalité de Whitby, des Services d'urgence et d'incendie de Whitby et de la Whitby Professional Firefighters Association (Section locale 2036 de l'AIP), crée le premier mémorial dédié aux pompiers décédés en service dans la région de Durham. Ce projet témoigne de la gratitude de notre communauté envers les pompiers de Whitby qui nous protègent depuis 175 ans et envers les familles qui ont porté le lourd fardeau de leur sacrifice. Ensemble, nous veillons à ce que leur service soit commémoré non seulement aujourd'hui, mais aussi pour les générations à venir. »

-- Ryan Turnbull, secrétaire parlementaire du ministre des Finances et du Revenu national et du secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières) et député de Whitby

Les faits en bref

Le programme de Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine a été créé afin d'aider à célébrer les communautés à travers le Canada. Il permet d'offrir aux artistes locaux, aux artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes locaux, ainsi qu'aux passeurs culturels des Premières Nations, des Inuit et des Métis, plus d'occasions de s'engager dans leur milieu. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur localité.

Le Fonds des legs vise à soutenir la réalisation de projets communautaires d'immobilisations qui ont pour but de restaurer, de rénover ou de transformer des édifices existants ou des espaces extérieurs (comme une statue, une salle communautaire, un monument, un jardin ou une œuvre d'art) qui sont destinés à la communauté.

Le projet de monument commémoratif en hommage aux pompiers décédés en service vise également à offrir aux artistes amateurs la possibilité d'exposer leurs œuvres commémoratives dans des installations temporaires sur le site.

SOURCE Patrimoine canadien

