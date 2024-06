Projet de modernisation du cadre règlementaire concernant les inondations - Trois grandes priorités pour un encadrement réussi

MONTRÉAL, le 11 juin 2024 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec salue le projet du gouvernement du Québec de moderniser le cadre règlementaire concernant les inondations. L'adaptation de notre territoire aux effets des changements climatiques n'est pas seulement une nécessité, c'est une responsabilité. Depuis de nombreuses années, l'UMQ insiste sur cette réalité et il est essentiel que tous les paliers de gouvernement travaillent de concert pour relever ce défi commun.

L'Union identifie trois priorités pour s'assurer que la population soit au centre de ce grand chantier :

Être ferme sur l'objectif d'assurer la sécurité de la population et des biens et souple sur les moyens d'y arriver, notamment en prenant en compte les réalités locales; Maintenir l'assurabilité et la capacité d'obtenir du financement hypothécaire; Avoir une prévisibilité des impacts du projet sur l'aménagement du territoire et les finances municipales.

Ce projet aura des impacts importants sur la population et le monde municipal. L'UMQ prendra le temps nécessaire pour l'étudier en profondeur et formuler des commentaires, notamment quant à l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations. Le dépôt du projet de modernisation du cadre règlementaire concernant les inondations marque une étape significative dans notre parcours vers un Québec plus résilient. L'UMQ sera au rendez-vous pour le bonifier.

« Que ce soit à Baie-Saint-Paul, Sainte-Marie, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Urbain ou Rivière-Éternité, nous avons collectivement vécu plusieurs tragédies en lien avec les inondations. Rappelons-nous toujours que l'objectif est d'éviter que cela se reproduise dans le futur. Comme gouvernement de proximité, les municipalités sont au front sur la question des inondations depuis de nombreuses années. Il est toutefois essentiel que le ministère rencontre les citoyennes et citoyens afin de les informer et de les rassurer pour la suite des choses. », a déclaré monsieur Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes lors de la conférence de presse.

