OTTAWA, ON, le 24 nov. 2020 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) lance une période de consultation publique dans le cadre de la phase suivant la décision relative au projet de mine d'or Hardrock, une mine d'or à ciel ouvert et d'un concentrateur de métaux sur place à environ cinq kilomètres au sud de Geraldton, en Ontario.

En décembre 2018, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique a approuvé le projet de mine d'or Hardrock, sous réserve de conditions juridiquement contraignantes que doit respecter le promoteur, Greenstone Gold Mines, tout au long de la durée de vie du projet. Ces conditions comprennent l'obligation d'informer l'Agence de toute modification proposée au projet pouvant avoir des effets environnementaux négatifs et de fournir à l'Agence une évaluation des effets desdites modifications, le cas échéant.

En mai 2020, Greenstone Gold Mines a présenté à l'Agence des renseignements concernant des modifications proposées au projet, qui comprennent une nouvelle route d'accès, une nouvelle conduite d'eau et des activités saisonnières de prélèvement d'eau, ainsi que le repositionnement de plusieurs composantes du projet. La période de consultation publique de l'Agence fait suite à ces changements proposés au projet.

L'Agence a effectué une analyse des effets environnementaux associés aux modifications proposées au projet par le promoteur. Le public et les groupes autochtones sont invités à examiner la version provisoire du rapport d'analyse de l'Agence et à fournir des commentaires sur ses modifications proposées à la déclaration de décision.

Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles seront acceptés jusqu'au 15 décembre 2020.

Les commentaires peuvent être présentés en ligne en consultant la page d'accueil du projet dans le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80068). Les commentaires reçus seront affichés en ligne dans le dossier de projet. Des renseignements sur d'autres moyens de présenter des commentaires sont également disponibles dans le Registre.

L'Agence tiendra compte des commentaires reçus lors de la finalisation des modifications proposées à la déclaration de décision pour le projet. Si le ministre accepte ces modifications, une déclaration de décision modifiée sera remise au promoteur. Le ministre n'a pas le pouvoir de modifier la décision ultime et, par conséquent, l'approbation du projet ne peut être retirée.

L'Agence reconnaît qu'à la lumière des circonstances découlant de la COVID-19, il est plus difficile d'entreprendre des mobilisations publiques et des consultations des Autochtones significatives. L'Agence continue d'évaluer la situation, d'apporter des modifications aux activités de consultation et d'offrir la flexibilité nécessaire pour accorder la priorité à la santé et à la sécurité de tous les Canadiens, et ce, tout en s'acquittant de sa responsabilité de prendre un engagement significatif auprès des groupes concernés.

Pour en savoir plus sur le projet et la phase suivant la décision, consultez le site Web de l'Agence à l'adresse canada.ca/aeic.

