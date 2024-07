PROJET DE MAISON DES AÎNÉS ET ALTERNATIVE DE HAVRE-SAINT-PIERRE : Nouvel entrepreneur général

QUÉBEC, le 8 juill. 2024 /CNW/ - La Société québécoise des infrastructures (SQI), à titre de gestionnaire de projet pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, tient à informer la population qu'il y aura un changement d'entrepreneur général pour la complétion du projet de la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre.

Comme mentionné dans la précédente communication, l'entrepreneur actuel et ses sous-traitants spécialisés avaient à réaliser un échantillon d'ouvrage afin de permettre une validation de la procédure des travaux correctifs demandées par les professionnels. À la suite notamment de l'analyse de ces travaux, la SQI a sollicité de nouveau l'intervention de la Caution. La SQI est en échange avec la Caution et cette dernière mandatera un nouvel entrepreneur dans les prochaines semaines.

Ce nouvel entrepreneur fera les correctifs nécessaires aux travaux déjà en cours et prendra en charge le chantier jusqu'à la fin des travaux. Le comité de liaison sera d'ailleurs informé prochainement du nouvel entrepreneur qui prendra en charge les travaux.

La Maison des aînés et alternative de Havre-Saint-Pierre est un projet important pour le gouvernement du Québec. Aucun compromis ne sera fait quant aux exigences de qualité. La livraison est toujours prévue pour l'automne 2025 et le budget de construction quant à lui est maintenu.

Rappelons que le comité de liaison, mis sur pied par la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, et le ministre Jonatan Julien et composé de l'équipe des ministres, des élus locaux, de la MRC de Minganie, du ministère de la Santé et des Services sociaux, du CISSS de la Côte-Nord et la SQI tiendra une prochaine rencontre au courant de l'été à Havre-Saint-Pierre.

SOURCE Société québécoise des infrastructures

