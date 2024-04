PROJET DE MAISON DES AÎNÉS ET ALTERNATIVE DE HAVRE-SAINT-PIERRE : MISE À JOUR

QUÉBEC, le 8 avril 2024 /CNW/ - La Société québécoise des infrastructures (SQI), à titre de gestionnaire de projet pour le compte du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, tient à faire une mise à jour à la population de la Minganie concernant le projet de Maison des aînés et alternative de Havre-Saint-Pierre.

Lors de la construction, plusieurs problématiques ont été constatées notamment, l'étanchéité déficiente de l'enveloppe extérieure causant des infiltrations d'eau et une propagation importante de moisissures, de même que de nombreux dommages au bâtiment. Certains travaux ont été alors interrompus en juin 2023 à la suite des recommandations des professionnels au projet dans le but de prioriser les correctifs nécessaires afin d'assurer l'étanchéité du bâtiment. La SQI a rapidement pris action, notamment en demandant l'intervention de la caution au dossier. Les enjeux dans ce dossier sont à haut risque de faire l'objet de recours judiciaires. Par conséquent, la SQI limitera ses commentaires à ce qui suit.

Des investigations et analyses détaillées ont été nécessaires pour déterminer l'ampleur des travaux correctifs à effectuer. À ce jour et suivant l'avis des professionnels au dossier, la SQI considère que les travaux correctifs nécessaires comprennent la réfection complète de l'enveloppe ainsi que de nombreuses non-conformités à corriger. Une directive exécutoire sur les travaux correctifs à exécuter a été remise à l'entrepreneur qui énumère les mesures nécessaires à mettre en place pour la reprise des travaux. D'ailleurs, la reprise des travaux a fait l'objet de plusieurs communications et rencontres entre la SQI, la caution et l'entrepreneur. La SQI met tout en œuvre pour une reprise de l'ensemble des travaux dès ce printemps. La SQI envisage que les travaux de réfection de l'enveloppe se poursuivront jusqu'au printemps 2025 et planifie la livraison de l'infrastructure avant la fin de l'automne 2025. Le budget de construction quant à lui est maintenu.

La SQI et ses partenaires mettent tous les efforts nécessaires afin de régulariser la situation particulière qui ralentit le projet depuis maintenant plusieurs mois. Malgré les obstacles rencontrés dans ce projet, et les impacts sur la population de la Minganie, nous maintenons la volonté de livrer le bâtiment dans les meilleurs délais et nous sommes conscients des besoins des citoyens de la Minganie. Cependant, aucun compromis ne sera fait quant aux exigences de qualité d'une infrastructure publique, et ce, en dépit des délais engendrés.

Rappelons qu'un comité de liaison a été mis en place et composé des représentants du ministre responsable des Infrastructures, des élus locaux, la préfète de la MRC, du ministère de la Santé et des Services sociaux, du CISSS de la Côte-Nord et la SQI. Deux rencontres ont eu lieu depuis sa création en début d'année. Ces rencontres ont pour but de présenter une mise à jour ponctuelle du projet et de sa situation particulière aux intervenants.

