PROJET DE MAISON DES AÎNÉS ET ALTERNATIVE DE HAVRE-SAINT-PIERRE : MISE À JOUR

QUÉBEC, le 2 févr. 2024 /CNW/ - La Société québécoise des infrastructures (SQI), à titre de gestionnaire de projet pour le compte du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, tient à faire une mise à jour à la population de la Minganie concernant le projet de Maison des aînés et alternative de Havre-Saint-Pierre.

Rappelons que lors de la construction, des problèmes d'étanchéité de l'enveloppe extérieure ont été décelés causant des infiltrations d'eau et des dommages au bâtiment. Certains travaux ont été alors interrompus en juin 2023 à la suite des recommandations des professionnels engagés par la SQI. La SQI a pris action, notamment en demandant l'intervention de la caution au dossier.

Des investigations et analyses ont été nécessaires et sont à être complétées afin de déterminer l'envergure des travaux correctifs requis. Le début de ceux-ci serait envisagé le plus rapidement possible en fonction des contraintes dont celles reliées à la saison hivernale. L'objectif est de régler de façon définitive la problématique d'étanchéité des murs extérieurs et pouvoir poursuivre les travaux de construction. La SQI souhaite que les travaux se poursuivent et il serait ainsi possible d'envisager une livraison de l'infrastructure avant la fin de l'automne 2025. Le budget quant à lui est maintenu.

La SQI et ses partenaires mettent tous les efforts nécessaires afin de régulariser la situation. Nous maintenons la volonté de livrer le bâtiment dans les meilleurs délais. Aucun compromis ne sera fait quant aux exigences de qualité d'une infrastructure publique.

Les enjeux dans ce dossier sont à haut risque de faire l'objet de recours judiciaires. Par conséquent, la SQI limitera ses commentaires.

Rappelons qu'un comité de liaison a été mis en place. Il est composé des représentants du ministre responsable des Infrastructures, des élus locaux, du ministère de la Santé et des Services sociaux, du CISSS de la Côte-Nord et de la SQI, et il a été récemment mis en place afin de présenter une mise à jour du projet et de sa situation particulière aux intervenants. D'autres rencontres seront tenues lorsqu'il y aura de nouveaux développements.

