OTTAWA, ON, le 18 juin 2024 /CNW/ - Unifor se réjouit de l'adoption du projet de loi C-50, la Loi canadienne sur les emplois durables, en troisième lecture, un jalon important pour les travailleuses et travailleurs dans la transition vers un avenir carboneutre.

« L'adoption du projet de loi C-50 place le Canada sur la bonne voie pour créer et maintenir les emplois d'aujourd'hui et de demain dans une économie en transition », a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor.

Le projet de loi C-50 a été adopté par le Sénat aujourd'hui à la suite de consultations dans le cadre desquelles Unifor a présenté un mémoire au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie.

« Le projet de loi C-50 répond à bon nombre des principales recommandations de notre syndicat en définissant un emploi durable comme incluant la représentation syndicale et la négociation collective, et prévoit un revenu équitable, la sécurité d'emploi et le dialogue social », a ajouté Lana Payne.

Le syndicat a souligné que la voie vers l'objectif de carboneutralité doit comporter des mesures visant à préserver les emplois existants dans les secteurs très polluants en les transformant en emplois durables.

« Bien que le Sénat ait choisi de ne pas adopter toutes les modifications qu'a recommandées Unifor, la Loi canadienne sur les emplois durables contribuera à empêcher les employeurs d'exploiter le transfert de contrats ou de pousser les travailleuses et travailleurs à quitter des emplois bien rémunérés et syndiqués pour des emplois mal rémunérés, précaires et non syndiqués », a précisé Lana Payne.

