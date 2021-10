Projet de loi sur l'allègement réglementaire: un pas dans la bonne direction!

MONTRÉAL, le 6 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) salue le projet de loi 103 modifiant diverses dispositions législatives principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale par la ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, en collaboration avec le député de Saint-Jérôme, M. Youri Chassin. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction en vue de diminuer la lourdeur administrative des entreprises manufacturières du Québec.

« Les manufacturiers sont fortement exposés à la concurrence internationale et se doivent d'être très compétitifs. Cette compétitivité passe notamment par une productivité accrue. Quand les entreprises perdent du temps et de l'argent en raison des différentes modalités administratives exigées par le gouvernement et qu'elles sont prises dans la paperasse demandée par les différents ministères, elles perdent en efficacité. Toutes les initiatives ayant un réel impact sur la diminution du fardeau des entreprises sont les bienvenues », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

MEQ fera l'analyse de ce projet de loi et soumettra ses commentaires. D'emblée, l'Association accueille favorablement l'intention du gouvernement de déposer chaque année un projet de loi pour simplifier et moderniser les modalités administratives qui pèsent sur les épaules des entrepreneurs québécois.

« Il faudra toutefois être ambitieux et ne rien écarter. Tout doit être mis sur la table pour alléger le fardeau des entreprises manufacturières et exportatrices du Québec, afin de s'assurer qu'elles aient tous les outils en main pour augmenter leur compétitivité. Alors que le gouvernement du Québec souhaite augmenter la productivité des entreprises québécoises, il faut s'assurer de mettre tout en œuvre pour enlever les bâtons dans leurs roues », ajoute Mme Proulx.

Rappelons enfin que MEQ fait partie du comité-conseil sur l'allègement réglementaire et administratif et participera au suivi de la mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental en matière d'allègement réglementaire et administratif 2020-2025, rendu public en décembre 2020.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 473 000 personnes et représente 13,5 % du PIB ainsi que 86,5 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 153 milliards de dollars en 2020.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements: Marie-Ève Labranche, 514 570-5469, [email protected]

Liens connexes

https://meq.ca/