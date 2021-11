Projet de loi pour alléger le fardeau des entreprises : Les manufacturiers présentent leur perspective

MONTRÉAL, le 2 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) a présenté aujourd'hui devant les parlementaires la perspective des manufacturiers sur le projet de loi 103, Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif, déposé par la ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours.

« Les entreprises manufacturières sont frappées de plein fouet par la pénurie de main-d'œuvre et cela un impact direct sur leur compétitivité. En parallèle, la pandémie a entraîné des changements importants des habitudes de consommation et une pénurie importante de matières premières, de pièces ou de composantes. Tout cela a fait exploser les coûts et les délais. Dans ce contexte, il devient nécessaire de diminuer la paperasse et le fardeau administratif et financier des entreprises. Le gouvernement peut ainsi contribuer à s'assurer que nos entreprises demeurent concurrentes sur les marchés canadien et international en allégeant leur fardeau administratif, réglementaire et financier », mentionne Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

5 recommandations

MEQ souscrit aux objectifs généraux du projet de loi 103 et propose, dans son mémoire, 5 recommandations visant à alléger le fardeau administratif, réglementaire et financier des entreprises :

Aller de l'avant avec l'abrogation de la Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés. S'assurer d'avoir des propositions qui ont des impacts concrets et significatifs dans les omnibus qui seront présentés chaque année. Réduire les délais et la paperasse au sein du MIFI. Lever les barrières au sein du ministère de l'Environnement afin de mieux soutenir les entreprises. Instaurer la règle du un-pour-un pour compenser par un allègement l'augmentation du fardeau administratif, en tenant compte du poids relatif de ces mesures.

L'Association demande également de poursuivre activement les travaux concernant le déploiement du Plan d'action gouvernemental en matière d'allègement réglementaire et administratif 2020-2025. Elle est d'avis qu'il faut continuer de pousser les ministères à remettre en question leurs façons de faire et à faire preuve d'innovation pour éviter d'alourdir le fardeau des entreprises, surtout dans un contexte de relance économique.

« Il faut faire du secteur manufacturier une priorité et éliminer les barrières qui alourdissent le fardeau de nos entreprises manufacturières et nuisent à leur compétitivité », conclut Mme Proulx.

Pour consulter le mémoire du MEQ à ce sujet, cliquez ici: https://meq.ca/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/Memoire_PL103_MEQ.pdf

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 473 000 personnes et représente 13,5 % du PIB ainsi que 86,5 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 153 milliards de dollars en 2020.

