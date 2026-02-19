Projet de loi no 9 - Interdiction des signes religieux en protection de la jeunesse : l'APTS s'oppose à une réforme précipitée, sans consultations

LONGUEUIL, QC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) dénonce vigoureusement le dépôt en catimini par le ministre Jean-François Roberge d'amendements visant à interdire le port de signes religieux par les intervenant•e•s œuvrant en protection de la jeunesse.

Représentant plus de 10 000 personnes en protection de la jeunesse, l'APTS juge essentiel qu'un débat public en bonne et due forme puisse avoir lieu sur le sujet. À l'heure actuelle, les consultations n'ont pu avoir lieu puisque le projet de loi ne concernait pas le personnel du réseau de la santé et des services sociaux.

Aucun état des lieux n'existe actuellement quant au port de signes religieux par les personnes œuvrant en protection de la jeunesse. En effet, le rapport du Comité d'étude sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l'État et sur les influences religieuses, commandé à Christiane Pelchat et Guillaume Rousseau par le gouvernement, ne fait aucune mention de la protection de la jeunesse.

Qui plus est, une réforme précipitée - sans discussion, préparation ou consultation - pourrait avoir de graves conséquences pour un secteur aux prises avec l'une des pires pénuries de personnel dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Conséquemment, l'APTS demande au ministre Roberge de retirer ces amendements dès maintenant. Une décision d'une telle importance ne devrait pouvoir être prise sans la tenue d'un débat public serein et éclairé.

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 68 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

