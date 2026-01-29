Réaction de l'APTS à la Politique nationale sur le soutien à domicile

LONGUEUIL, QC, le 29 janv. 2026 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) prend acte de la politique Mieux chez soi, annoncée aujourd'hui par la ministre de la Santé, qui reprend plusieurs revendications formulées de longue date par les intervenant•e•s œuvrant dans ce secteur. Après des années à voir la prévention mise de côté et les services s'effriter sous l'effet des compressions budgétaires, l'APTS demande des engagements concrets de la part du gouvernement pour s'assurer que les mesures annoncées se concrétiseront sur le terrain en soutenant adéquatement le personnel et les personnes proches aidantes.

« Les besoins en soutien à domicile sont criants et il est plus que temps qu'on s'y attaque. Nous adhérons entièrement à une approche basée sur la prévention, le partenariat et les services de proximité. Mais pour que cela fonctionne, il faut miser d'abord et avant tout sur les ressources et l'expertise du réseau public. C'est essentiel pour assurer le mieux-être des personnes aînées et de celles en perte d'autonomie », souligne Robert Comeau, président de l'APTS.

La volonté gouvernementale de faire des CLSC la porte d'entrée principale est l'une des solutions que l'APTS prône depuis longtemps. Cette orientation devra toutefois être accompagnée de réinvestissements majeurs afin de revitaliser des services trop longtemps affaiblis par les compressions. Il est également indispensable que les personnes usagères et leurs proches soient dirigé•e•s en priorité vers des ressources publiques ou communautaires, et non vers des services privés.

La politique met également de l'avant une meilleure utilisation de l'expertise des professionnel•le•s et technicien•ne•s du réseau public. L'APTS, dénonçant depuis longtemps le fardeau administratif excessif imposé à ses membres, est prête à collaborer au déploiement de cette nouvelle orientation, tout en faisant valoir que cela doit passer notamment par une planification adéquate de la main-d'œuvre ainsi que des mécanismes favorisant une réelle collaboration interprofessionnelle.

L'introduction de l'allocation Autonomie à domicile, qui reconnaît le rôle essentiel des personnes proches aidantes, constitue également une avancée. Pour l'APTS, dont les membres travaillent au quotidien auprès des personnes aînées ou en perte d'autonomie et de leurs proches, cette reconnaissance était attendue et il faudra s'assurer que ses critères ne soient pas trop restrictifs.

L'organisation attend maintenant de voir l'implantation des mécanismes de déploiement des orientations annoncées. Ces dernières devront être accompagnées d'un plan d'action robuste et transparent, d'engagements financiers fermes pour les prochaines années et d'un arrimage réel avec les intervenant•e•s sur le terrain, loin de la logique comptable prisée par le gouvernement.

L' Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 68 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

