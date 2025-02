PROJET DE LOI NO 85 - Nos entreprises méritent des efforts plus ambitieux d'allégement réglementaire et administratif pour faire face aux menaces et à l'incertitude, selon la FCCQ

MONTRÉAL, le 11 févr. 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) considère que le projet de loi no 85, dédié à l'allégement du fardeau réglementaire et administratif, ne répond pas aux attentes des entreprises dans le contexte actuel. Les mesures qu'il contient sont intéressantes, mais la guerre tarifaire qui se dessine et les fortes pressions concurrentielles doivent nous amener à rendre la vie plus simple à nos entrepreneurs

La FCCQ formule plusieurs recommandations plus ambitieuses dans son mémoire disponible ici.

« Les chefs d'entreprises québécoises le disent clairement : leur fardeau réglementaire et administratif a augmenté ces dernières années et cela plombe leur productivité. Le projet de loi du ministre Christopher Skeete représente une occasion en or d'apporter des simplifications urgentes aux innombrables interactions des entreprises avec l'État. Nous y proposons une vingtaine d'amendements, dont plusieurs ajouts, pour être davantage en phase avec le contexte de crise que nous traversons », a souligné Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Fluidifier les interactions des entreprises avec l'État

En priorité, le gouvernement devrait forcer l'adhésion de tous les ministères et organismes à la Zone Entreprise, qu'il a lui-même créée. Il est urgent d'y regrouper l'ensemble des documents nécessaires aux interactions avec l'État, afin de centraliser et de simplifier les parcours d'obtention de permis et d'autorisations. Dans le même esprit, l'entrée en vigueur de tout projet de loi ou de règlement devrait être conditionnel à la disponibilité de solutions numériques permettant aux entreprises de s'y conformer sans être ensevelies sous la paperasse.

La FCCQ reçoit par ailleurs favorablement l'ajout de l'achat local aux missions du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Nous proposons d'y ajouter l'approvisionnement québécois, pour maximiser le recours aux fournisseurs québécois par les donneurs d'ordres privés et publics.

« Pas moins de 80% des entreprises que nous avons sondées estiment que leur fardeau réglementaire et administratif a augmenté depuis cinq ans, plutôt que de décroître. 65% considèrent ce fardeau comme le principal facteur externe affectant négativement leur productivité, au-delà d'enjeux pourtant importants tels que l'accès à la main-d'œuvre, les retards d'approvisionnement, les conflits de travail et autres. Nous sommes confiants qu'en bonifiant ainsi ce projet de loi omnibus, nous pouvons réduire cet irritant et accroitre la productivité de nos entreprises », a conclu Véronique Proulx.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son regroupement de 120 chambres de commerce et de près de 1 000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 40 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements : Maxime Bordeleau, Coordonnateur, TACT, C. 819 698-3105, [email protected]