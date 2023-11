Projet de loi no 17 - Code de construction : une harmonisation au bénéfice de tous

MONTRÉAL, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Garantie de construction résidentielle (GCR) salue l'adoption du projet de loi no 17, Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif, qui comprend, entre autres, l'harmonisation des normes en construction et en sécurité des bâtiments. En plus de féliciter le ministre délégué à l'Économie, M. Christopher Skeete, pour avoir mené à bon port ce projet de loi, GCR souligne également l'implication dans le dossier du ministre du Travail, Jean Boulet, et de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

En effet, la loi récemment adoptée permettra de mettre en place un encadrement réglementaire afin qu'un seul code de construction soit en vigueur à travers tout le Québec. « Le gouvernement s'assure ainsi que dorénavant, ce soient les normes et les standards les plus récents qui prévaudront partout au Québec en construction, ce qui est au bénéfice des consommateurs, et plus spécialement en ce qui concerne GCR, des acheteurs d'une habitation neuve », souligne Daniel Laplante, président-directeur général de GCR.

L'harmonisation des normes de construction simplifiera le travail des entrepreneurs en construction et favorisera par le fait même une meilleure qualité des bâtiments construits. GCR, qui inspecte 100 % des habitations neuves assujetties au plan de garantie obligatoire, donc sur l'ensemble du territoire québécois, verra également son travail être simplifié grâce à ce projet de loi.

« Tout comme GCR, le gouvernement est engagé afin de favoriser une plus grande qualité de la construction au Québec et l'adoption de ce projet de loi est un pas de plus dans la bonne direction. Ultimement, ce sont les consommateurs qui sont gagnants », conclut M. Laplante.

À propos de Garantie de construction résidentielle

Garantie de construction résidentielle a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

SOURCE Garantie de construction résidentielle (GCR)

Renseignements: Jean-Sébastien Lapointe, Conseiller principal, Communications et Affaires publiques, Cellulaire : 438 837-4687, [email protected]