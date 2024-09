Projet de loi n°67 - Le CIQ rappelle l'importance de l'allègement règlementaire

MONTRÉAL, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) a déposé à la commission des institutions son mémoire sur le projet de loi n°67 - Loi modifiant le Code des professions pour la modernisation du système professionnel et visant l'élargissement de certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux.

Saluant la volonté du gouvernement de moderniser le système professionnel québécois, le CIQ a également souligné le travail de collaboration entre ses membres et les autres acteurs du système professionnel, notamment concernant les modifications envisagées quant au diagnostic en santé mentale et au rôle élargit des pharmaciennes et pharmaciens.

Dans ses recommandations, il précise néanmoins l'importance de l'allègement réglementaire afin d'être en phase avec l'un des objectifs de ce vaste chantier de modernisation.

« Le projet de loi n°67 répond à plusieurs demandes spécifiques du CIQ, a souligné Danielle Boué, présidente du CIQ. Les ajustements que nous proposons permettront de mieux atteindre les objectifs tout en offrant une souplesse d'exécution. Notre fil conducteur dans toute cette modernisation demeure l'agilité et l'efficacité. »

Le Conseil interprofessionnel du Québec a participé à l'ensemble des auditions des ordres professionnels sur le projet de loi n°67, qui se sont déroulées les 18 et 19 septembre.

Le mémoire est accessible dans le site Web du Conseil interprofessionnel du Québec.

