Projet de loi n°103 - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne sera entendu lors de l'étude détaillée

QUÉBEC, le 11 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'étude détaillée du projet de loi n°103 : Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, de PME, d'emploi, de travail et de recherche et innovation, M. Monsef Derraji, a présenté une motion demandant d'entendre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne.

C'est à l'unanimité que les membres de la Commission de l'économie et du travail ainsi que la ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, ont accepté que soit questionné directement le ministre Lamontagne sur les modifications législatives que le gouvernement caquiste souhaite apporter à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.

« Hier, j'ai exposé à tous mes collègues la nécessité de travailler ensemble pour bonifier le projet de loi n°103 et j'ai insisté pour que le ministre de l'Agriculture soit entendu pour tout ce qui concerne la protection de nos terres agricoles. Je me réjouis de l'ouverture dont la ministre Lecours a fait preuve afin de nous permettre de questionner son collègue. Le morcellement de nos terres agricoles est une modification importante qui touche le cœur de la Loi, d'où l'importance de la présence du ministre. Tous les acteurs du milieu le demandent et c'est pourquoi je me devais d'agir. »

-Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, de PME, d'emploi, de travail et de recherche et innovation

« Je salue l'initiative de mon collègue de Nelligan. Il était inconcevable que le ministre responsable de l'application de cette loi importante ne soit pas entendu à cette commission. Nos terres agricoles font partie de notre patrimoine collectif. Elles sont notre garde-manger. Cela nous concerne tous et chaque modification mérite toute l'attention des parlementaires ».

-Paule Robitaille, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

