Projet de loi n° 81, Loi modifiant diverses dispositions en matière d'environnement - Le gouvernement refuse d'entendre les travailleurs et travailleuses

MONTRÉAL, le 27 janv. 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) dénonce l'attitude du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, qui a choisi d'exclure le mouvement syndical des Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 81, Loi modifiant diverses dispositions en matière d'environnement, qui débuteront ce mardi 28 janvier. Pourtant, le ministre Benoit Charrette, sans gêne, n'hésite pas à dérouler le tapis rouge pour entendre en commission parlementaire les acteurs patronaux et commerciaux, en levant le nez sur les travailleurs et travailleuses qui sont pourtant des acteurs importants dans ce dossier.

« Il est inconcevable que la FTQ ne soit pas entendue à cette commission. Ce projet de loi propose de modifier diverses dispositions en matière d'environnement, comme les évaluations environnementales, notamment dans le secteur industriel et énergétique; deux secteurs où la FTQ est fortement représentée. Le message est clair : le ministre a un parti pris en faveur du patronat », déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

Aussi, la FTQ s'inquiète vivement de cette tendance du gouvernement de la CAQ d'octroyer de plus en plus de pouvoirs à ses différents ministères, tout en réduisant la participation et le poids de la société civile.

« Le ministre cherche à se donner le droit d'accélérer des projets sans s'assurer que la main-d'œuvre soit disponible, et sans avoir les évaluations nécessaires pour garantir que notre environnement ne subira pas de dommages irréversibles. N'a-t-on pas appris de nos erreurs avec le fiasco Northvolt? », d'enchaîner le secrétaire général.

« La FTQ reconnaît que certaines modifications proposées dans le projet de loi n° 81 pourraient être bénéfiques, comme la mise à jour concernant la protection de la biodiversité et le pouvoir accru des municipalités dans le domaine de la réglementation et de l'évaluation environnementale. Toutefois, à quoi serviront ces mesures si le ministre de l'Environnement a le pouvoir de contourner ses propres règles, comme dans le dossier Northvolt », poursuit le secrétaire général.

« Ce projet de loi aurait pu être positif, mais les démarches de développement industriel et énergétique de la CAQ manquent de vision et ne favorisent que les entreprises. Les ambitions économiques ne devraient pas passer avant la protection de notre environnement et les intérêts des travailleurs et travailleuses du Québec », conclut le secrétaire général, Denis Bolduc.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

