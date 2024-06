Projet de loi n° 69, Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives - L'Ordre des ingénieurs du Québec souligne le dépôt du projet de loi et l'importance de tenir des consultations de fond à son sujet

MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - L'Ordre des ingénieurs du Québec accueille avec intérêt le dépôt du projet de loi 69, dont l'objectif est d'assurer la gouvernance responsable des ressources énergétiques.

« Les discussions sur l'avenir énergétique du Québec se sont intensifiées récemment. Nous sommes en effet à un moment charnière de la gestion de l'énergie au Québec. L'Ordre souhaitera participer aux discussions importantes qui auront lieu autour de la transition énergétique », a commenté la présidente de l'Ordre, Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA.

Vers une économie décarbonée

Les effets des changements climatiques se font déjà sentir et le Québec veut se positionner en chef de file des États décarbonés. La transition vers les énergies vertes doit donc être accélérée. Dans ce contexte, l'Ordre estime qu'il était effectivement essentiel que la législation qui encadre l'énergie au Québec fassent l'objet de discussions approfondies.

Le projet de loi déposé aujourd'hui touche de nombreux thèmes cruciaux pour la transition énergétique et le développement durable. À ce chapitre, l'Ordre souligne l'importance du plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIR), dont la création est prévue par le projet de loi.

Les ingénieur.e.s sont au cœur de la transition énergétique. Une étude récente de l'Ordre portant sur les besoins anticipés de main-d'œuvre en génie montrait que les besoins futurs seront importants, et que le domaine du génie électrique sera particulièrement sous pression. Pour accélérer la transition énergétique, le gouvernement devra porter une attention particulière à la question du recrutement.

Des consultations nécessaires

Le Québec dispose d'un bassin d'expert.e.s et de scientifiques hautement qualifié.e.s sur la question énergétique. Étant donné l'importance de l'enjeu et la complexité des questions abordées par le projet de loi, il est nécessaire que les consultations à venir impliquent ces expert.e.s afin que nos décisions collectives en matière d'énergie reposent sur des données scientifiques. Cela sera particulièrement important dans l'élaboration et la mise à jour du PGIR.

L'Ordre prendra le temps d'analyser le projet de loi. En terminant, l'Ordre estime qu'il pourra apporter une contribution constructive aux discussions qui vont suivre et souhaite participer aux consultations sur le projet de loi.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 72 000 membres et personnes candidates à la profession d'ingénieur de toutes les disciplines du génie, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d'encadrer l'exercice de l'ingénierie et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. L'Ordre est devenu le premier ordre professionnel carboneutre en 2022.

