Projet de loi n° 100, Loi sur l'hébergement touristique : des allègements administratifs et réglementaires qui aideraient un secteur qui en a bien besoin

MONTRÉAL, le 8 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) se réjouit du dépôt du projet de loi n°100 visant à apporter des allègements administratifs et réglementaires au secteur du tourisme. Dans un contexte où 75 % des petites et moyennes entreprises (PME) au Québec demandent que le gouvernement accélère l'allègement réglementaire pour favoriser la relance économique, ce projet de loi répond aux attentes des PME.

Lors de la conférence de presse d'aujourd'hui, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a affirmé que les mesures proposées par cette pièce législative représenteraient des économies annuelles évaluées à 3 millions de dollars. Avec cette volonté marquée de modernisation législative, le gouvernement répond présent et pose des gestes concrets pour soutenir l'un des secteurs les plus touchés par les impacts de la COVID-19.

« Le gouvernement démontre du leadership avec le dépôt du projet de loi n° 100 qui vise à alléger la paperasserie et à réduire les frais administratifs pour le secteur de l'hébergement touristique. Selon les estimations de la FCEI, les PME du secteur de l'hébergement et de la restauration sont celles qui risquent le plus de fermer définitivement en raison des répercussions de la COVID-19. C'est une très bonne chose que ce projet de loi vise à mieux réglementer et à redonner du temps et de l'argent aux propriétaires d'établissements d'hébergement. Cette initiative tombe vraiment à point car ils en ont bien besoin pour relever leur entreprise, innover et contribuer à l'économie de leur région administrative », commente François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

La FCEI aimerait être entendue en commission parlementaire.

