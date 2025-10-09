Projet de loi n° 1 sur la Constitution québécoise - Réaction de la FTQ

MONTRÉAL, le 9 oct. 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) s'étonne du projet de loi sur la Constitution québécoise considérant l'absence de consultations et son importance pour le Québec. De plus, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas d'autres priorités. « Entendons-nous bien, la FTQ n'est pas contre un projet de Constitution pour le Québec, mais cela ne doit pas se dessiner sur un coin de table. Cela doit faire l'objet d'une vaste consultation publique et populaire. Cela ne doit pas être le stratagème d'un gouvernement en fin de mandat et qui a lamentablement échoué après sept années au pouvoir en ce qui a trait à la gouvernance de l'État », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

« Aussi, la FTQ s'interroge sur les véritables intentions de la CAQ avec son projet de loi sur la Constitution du Québec. Est-ce que ce gouvernement se prépare à bâillonner et à faire taire la société civile afin qu'elle ne puisse plus contester certaines lois ? Nous posons la question. À sa lecture, le projet de loi semble poser des limites aux organismes de la société civile pour faire valoir leurs droits devant les tribunaux », ajoute le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

« On se demande également pourquoi la CAQ veut transformer la Commission des droits de la personne et des droits la jeunesse (CDPDJ) en Commission des droits de la Nation. Nous savons que la CAQ et le premier ministre n'aiment pas la dissidence, mais le projet de loi dénature sa mission, qui doit servir à protéger les droits et libertés des individus. Ce projet de loi soulève tellement de questions sans réponse qu'il y a obligation de débats, et pas seulement en vase clos », ajoute la présidente.

« Comme à son habitude, lors de dépôt de projets de loi, et en respect de son mandat donné par ses membres, la FTQ va étudier attentivement le projet de loi no 1 afin de déterminer ses impacts pour les travailleurs et travailleuses du Québec et demandera à être entendue par le gouvernement », concluent les leaders syndicaux.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]