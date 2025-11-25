Mise à jour économique de la CAQ; réaction de la FTQ - Aucune surprise et aucune vision

QUÉBEC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) est franchement déçue de cette mise à jour. C'est toujours le vide total de la part de ce gouvernement pour lutter contre la crise du logement, le coût de la vie et l'itinérance. C'est à l'image de ce gouvernement : aucune vision pour le Québec.

« La baisse de cotisations au Régime de rentes du Québec et au Régime québécois d'assurance parentale est irresponsable. La CAQ prend le risque de mettre à mal la santé financière de ces deux régimes et ça va empêcher toute bonification. Aussi, le transfert des sommes du Fonds vert directement dans le Fonds des générations doit être décrié. Ces sommes auraient dû servir à lutter contre les changements climatiques et à préparer la transition. La CAQ a clairement jeté la serviette », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

La réduction à 0 % de la cotisation au Fonds des services de santé du Québec, financé par des cotisations des particuliers et des employeurs, visant à soutenir le système de santé et des services sociaux pour les entreprises peut certes donner de l'air à certaines, mais il ne s'agit pas de mesures structurantes. « Ça va limiter les revenus de l'État québécois pour financer le réseau de la santé. Cela aurait dû au moins être assorti de conditions de maintien d'emplois et d'investissements », ajoute la présidente.

« Après sept années au pouvoir, le constat est désolant et confirme que ce gouvernement n'a aucun projet crédible pour remettre notre économie sur les rails, entre autres, pour venir en aide aux industries impactées par la guerre économique que nous livre notre voisin du sud. Il s'agit d'une opération purement cosmétique. Ce n'est pas cela qui va sauver l'industrie forestière et les 30 000 emplois que François Legault a déjà abandonnés dans son plan économique. Au moment où notre économie est attaquée, la CAQ devrait se concentrer à sauvegarder des emplois plutôt que de s'en prendre aux travailleurs et travailleuses avec son projet de loi no 3 », conclut la présidente.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

