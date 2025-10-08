Projet de loi n˚104 - L'UMQ propose des solutions pour alléger le fardeau administratif des municipalités

QUÉBEC, le 8 oct. 2025 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a présenté hier une série de recommandations en commission parlementaire sur le projet de loi n˚104, visant à modifier diverses dispositions législatives en réponse à plusieurs demandes du milieu municipal.

Les municipalités assument un nombre croissant de responsabilités et interagissent régulièrement avec plusieurs ministères pour des demandes de subvention, des obligations réglementaires, des redditions de comptes ou des échanges d'information. Ces démarches engendrent des coûts importants et mobilisent des ressources considérables.

Selon une étude commandée par l'UMQ et réalisée par Raymond Chabot Grant Thornton :

Les exigences gouvernementales représentent un coût annuel estimé à 328,4 millions de dollars pour les municipalités.

pour les municipalités. Plus de 4 100 employés municipaux consacrent l'équivalent d'un temps plein pour répondre aux demandes du gouvernement du Québec.

« Nous avons accueilli avec enthousiasme la volonté exprimée par le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, dans son discours d'ouverture de la session parlementaire, de simplifier et d'optimiser l'administration publique. Le projet de loi n˚104 s'inscrit dans cette démarche et représente une avancée importante vers une gestion municipale plus agile. Moins de paperasse, c'est plus de services pour la population comme des infrastructures, des bibliothèques, des parcs. C'est une approche gagnante pour tout le monde » a déclaré Monsieur Marc-Alexandre Brousseau, président du caucus des cités régionales de l'UMQ et maire de Thetford Mines.

L'UMQ réitère sa volonté de collaborer avec le gouvernement du Québec pour mettre en place des solutions concrètes et durables visant à réduire la lourdeur administrative notamment en matière de fiscalité municipale, d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de gestion contractuelle.

