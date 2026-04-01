Projet de loi du Parti Québécois sur l'assistance personnelle autodirigée - Pour une plus grande autonomie des personnes handicapées

QUÉBEC, le 1er avril 2026 /CNW/ - Le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière de Santé et services sociaux, Joël Arseneau, a déposé, aujourd'hui, un projet de loi créant un programme d'assistance personnelle autodirigée pour les personnes handicapées.

« Faute de soins et de services à domicile adéquats, de nombreuses personnes handicapées sont contraintes de vivre en CHSLD. Cette situation porte atteinte à leur liberté, à leur dignité et à leur participation à la société. C'est pourquoi je dépose ce projet de loi visant à créer un programme d'aide financière pour que les personnes handicapées qui le désirent puissent recevoir des services adaptés à leurs besoins, tout en vivant dans leur domicile », explique le député.

EN BREF

Le Parti Québécois dépose un projet de loi visant à permettre aux personnes handicapées de quitter les CHSLD pour vivre à domicile ;

Le Parti Québécois accorde une grande importance à la pleine participation des personnes handicapées à la société ;

Cette loi sera adoptée par un gouvernement du Parti Québécois, si le gouvernement de la CAQ n'agit pas.

Le député des Îles-de-la-Madeleine était notamment accompagné de Jonathan Marchand, qui a réussi après une dure bataille à sortir d'un CHSLD pour vivre chez lui avec une assistance personnelle. Rappelons qu'en 2020, l'histoire de M. Marchand, un homme dans la quarantaine souffrant de dystrophie musculaire, a ému l'Assemblée nationale et tout le Québec. Il s'était enfermé dans une cage afin de protester contre son placement et son confinement en CHSLD. Le CIUSSS-de-la-Capitale-Nationale a finalement signé une entente avec lui pour lui permettre de quitter le CHSLD après neuf ans et d'aller vivre dans un appartement adapté.

« Jonathan a ouvert la voie et il continue à se battre pour la dignité des personnes handicapées. Nous l'appuyons dans sa démarche par le dépôt du projet de loi 595 sur l'assistance personnelle autodirigée pour les personnes handicapées. Notre objectif est clair : offrir une plus grande autonomie aux personnes handicapées en leur permettant de gérer les services qu'elles pourraient recevoir à domicile. Advenant le refus de la CAQ d'adopter notre projet de loi, un gouvernement du Parti Québécois s'engage à le faire », conclut Joël Arseneau.

« Pour nous, c'est une lutte existentielle. L'assistance personnelle autodirigée est un outil nécessaire pour l'émancipation et la libération de la communauté des personnes handicapées. »

- Jonathan Marchand, activiste et défenseur des droits des personnes handicapées.

« Le projet de loi porté par M. Arseneau et le Parti Québécois n'est pas un simple texte législatif. C'est une réponse à plus de 40 ans de retard. C'est une réponse à des vies mises entre parenthèses. »

- Dominique Salgado, directeur général du CAPVISH et secrétaire du CA de la COPHAN

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Source : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 418-720-5717, [email protected]