AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
19 mai, 2026, 19:17 ET
QUÉBEC, le 19 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Jean-Talon, porte-parole du Parti Québécois en matière de Relations internationales et francophonie ainsi que porte-parole en matière d'Énergie, Pascal Paradis, tiendra un point de presse, le mercredi 20 mai 2026 à 9h00.
Sujets: Retour sur le voyage de la première ministre Fréchette en France et réaction aux derniers développements dans le dossier de l'entente avec Terre-Neuve sur Churchill Falls
AIDE-MÉMOIRE
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DATE :
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Le 20 mai 2026
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HEURE :
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9h00
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LIEU :
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Salle Bernard-Lalonde (1.131)
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Hôtel du Parlement
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Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
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