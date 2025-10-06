Projet de loi constitutionnelle - Un projet de constitution sans pays ni consultation préalable est inacceptable

QUÉBEC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Le chef du Parti Québécois et député de Camille-Laurin, Paul St-Pierre Plamondon, ainsi que le porte-parole en matière de Justice et député de Jean-Talon, Pascal Paradis, s'opposent à la mise en œuvre par la CAQ d'une constitution du Québec qui aura été écrite en vase clos par Simon Jolin-Barette, sans consultation et à des fins strictement partisanes.

EN BREF

Le Parti Québécois s'oppose à l'imposition par la CAQ d'une constitution écrite sans consultation ni mandat.

Pour le chef du Parti Québécois, l'impact d'une telle démarche sera limité tant qu'elle est faite à l'intérieur du régime fédéral.

« À nouveau, la CAQ veut faire semblant de réussir pour masquer là où elle échoue lamentablement. La CAQ a démontré durant sept ans qu'aucun gain ni aucun respect du Québec n'est possible dans le Canada et que les mises en scène symboliques, comme par exemple la modification unilatérale de la constitution canadienne pour affirmer le caractère français du Québec, n'auront rien changé au déclin du français, du logement et des services publics au Québec. Une constitution du Québec dans un Canada qui a déjà sa constitution n'aura aucun impact ; elle n'a de sens que si elle devient la loi fondamentale d'un nouveau pays de manière à se débarrasser de la constitution canadienne désuète de 1867. La CAQ nous raconte encore des histoires à des fins partisanes et électoralistes », tranche Paul St-Pierre Plamondon.

Le porte-parole péquiste est catégorique sur le processus entrepris par le gouvernement caquiste.

« La constitution du Québec ne peut pas être préparée en vase clos et présentée comme un simple projet de loi au gré d'un gouvernement de la CAQ en fin de régime. Ce gouvernement de la CAQ nous a habitués à du travail bâclé et à beaucoup de communications à des fins électoralistes. Pensons à plusieurs projets faits sur un coin de table comme le troisième lien, Northvolt, Santé Québec et plusieurs autres. On ne peut pas laisser le ministre Simon Jolin-Barrette faire la même chose avec la constitution, qui est la loi fondamentale d'un pays», affirme Pascal Paradis.

Un gouvernement du Parti Québécois mettra en œuvre une constitution transitoire dès son arrivée au pouvoir, laquelle débouchera sur des consultations auprès des autres partis, de la société civile et des Premières Nations en vue de l'élaboration de la constitution permanente du Québec, une fois la proclamation d'indépendance du Québec faite. Les détails de la proposition du Parti Québécois en matière constitutionnelle seront rendus publics au cours des prochaines semaines dans le cadre de la divulgation des chapitres du livre bleu.

« Le gouvernement de la CAQ n'a pas consulté la société civile ni les Premières Nations. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas comme ça qu'on prépare une loi fondamentale pour une nation. », conclut Pascal Paradis.

