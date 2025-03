PROJET DE LOI 89 : UNE ATTAQUE INJUSTIFIÉE CONTRE LES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS, SELON LA CSD

QUÉBEC, le 18 mars 2025 /CNW/ - La Centrale des syndicats démocratiques (CSD) dénonce avec fermeté le projet de loi 89, Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out. La CSD appelle à son rejet pur et simple, estimant qu'il s'agit d'une part d'une atteinte grave aux droits fondamentaux des travailleuses et travailleurs et d'autre part d'un projet de loi qui met à mal le dialogue social promu au Québec.

« Faire la grève n'est jamais une décision prise à la légère par les salariés, mais avoir la possibilité de faire la grève, demeure un outil essentiel dans la recherche de l'équilibre des forces, élément crucial dans une négociation collective. Ce projet de loi affaiblirait considérablement la capacité des travailleuses et des travailleurs à obtenir de meilleures conditions de travail », affirme Luc Vachon, président de la CSD.

Selon la CSD, ce projet de loi sorti de nulle part sans aucune consultation ni discussion, est inutile, car les mécanismes actuels du Code du travail prévoient déjà des balises claires pour assurer la protection du public. Pour la centrale syndicale, le ministre, qui n'a pas démontré de réelle problématique ni permis aux intervenants du dialogue social de soumettre des orientations, place ce projet de loi en porte-à-faux du mode de fonctionnement sain du dialogue social.

« Ce projet de loi ne répond à aucun besoin réel, mais consiste plutôt à une manœuvre visant à restreindre le droit des salariés à améliorer leurs conditions. En affaiblissant la capacité des salariés syndiqués d'améliorer leurs conditions de travail et de vie, c'est clair que ça va tirer les conditions de l'ensemble des travailleuses et travailleurs du Québec vers le bas et au final, c'est toute la population que le ministre dit vouloir considérer qui en paiera le prix », conclut Luc Vachon.

La CSD présentera ses arguments contre le projet de loi 89 lors des consultations particulières le 18 mars à 17 h 45. Le président de la CSD, Luc Vachon, sera disponible pour répondre aux questions des journalistes.

À propos de la CSD

La CSD est l'une des quatre centrales syndicales du Québec. Elle représente quelque 72 000 membres qui œuvrent dans la plupart des secteurs d'activité économique du Québec, à l'exception des fonctions publiques fédérale et provinciale.

SOURCE Centrale des syndicats démocratiques

