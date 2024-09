MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - L'Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) a publié son mémoire sur le projet de loi 69, intitulé « Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives ». L'ACIG soutient les objectifs et les éléments clés du projet de loi 69. « L'ACIG se réjouit de l'accent mis sur le développement économique et l'efficacité du système énergétique », déclare Nazim Sebaa, vice-président de l'ACIG.

L'introduction d'un Plan de gestion intégré des ressources énergétiques (PGIRE) est une étape significative pour garantir une gestion efficace des ressources énergétiques à l'avenir. La reconnaissance, dans le projet de loi 69, de l'importance à la fois des infrastructures de gaz et d'électricité pour assurer une transition énergétique résiliente et fiable est particulièrement bienvenue.

L'ACIG demande un renforcement des dispositions concernant la compétitivité économique, tant pour le PGIRE que dans le mandat révisé de la Régie de l'énergie. « Pour que la transition énergétique soit un succès, il est essentiel que le Québec veille à ce que son secteur industriel reste compétitif, capable de s'adapter aux réglementations environnementales tout en conservant sa place sur le marché mondial », souligne M. Sebaa.

L'ACIG recommande la création d'un Comité stratégique consultatif pour le PGIRE, composé d'experts et de parties prenantes clés, y compris l'industrie.

L'ACIG représente de grands consommateurs industriels de gaz au Québec et en Ontario.

Pour plus d'informations, contactez Nazim Sebaa, vice-président, Association des consommateurs industriels de gaz, Courriel: [email protected], Numéro de téléphone: +1 438 395 8309