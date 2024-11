OTTAWA, ON, le 11 nov. 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) est heureux d'annoncer la nomination de Jacob Irving au poste de président, et ce à compter du 11 novembre 2024. M. Irving occupera ce poste, suite au départ à la retraite de Shahrzad Rahbar, dont le leadership et le dévouement ont façonné l'ACIG pendant 12 ans. Lors d'une récente réunion du conseil d'administration, les administrateurs de l'ACIG ont exprimé leur gratitude à Mme Rahbar pour ses contributions remarquables et ont salué la vision de M. Irving pour l'avenir.

M. Irving apporte une riche expérience, avec plus de deux décennies de rôles de direction dans les secteurs du pétrole et de l'électricité. Il a dirigé avec succès certaines des associations les plus importantes du secteur de l'énergie au Canada, notamment le Oilsands Developers Group, l'Association canadienne de l'hydroélectricité et plus récemment, le Conseil canadien de l'énergie. Originaire de la communauté huronne et franco-ontarienne de Penetanguishene, le parcours de M. Irving, depuis ses études dans des écoles francophone jusqu'à une carrière internationale, reflète son engagement envers l'énergie canadienne et sa volonté d'avoir un impact positif.

En tant que nouveau président de l'ACIG, M. Irving dirigera une équipe de professionnels dédiés à soutenir un approvisionnement en gaz naturel fiable et compétitif. Ceci sera essentiel pour maintenir la compétitivité de l'industrie, tout en soutenant les efforts de décarbonisation. Reconnaissant le rôle essentiel que jouent les grands consommateurs d'énergie dans le soutien de la force économique du Canada, M. Irving se consacrera à la recherche de solutions énergétiques qui alimentent l'industrie canadienne et qui soutiennent des milliers d'emplois à travers le pays. Sa vaste expérience en matière de politique énergétique canadienne, de réglementation et d'engagement des parties prenantes lui sera utile alors qu'il représente les intérêts des membres de l'ACIG aux niveaux provincial et fédéral.

M. Irving est un fervent défenseur et promoteur de toutes les formes d'énergie canadienne et a défendu les produits, les services et l'expertise du pays à l'échelle nationale et internationale. Son engagement s'aligne parfaitement avec le travail des membres de l'IGUA en matière de sécurité énergétique, qui favorise la force continue et enviable du Canada dans ce domaine essentiel de la croissance et du développement durable.

Le conseil d'administration de l'ACIG remercie chaleureusement Shahrzad Rahbar pour son leadership percutant, qui a contribué à bâtir la réputation de l'ACIG en tant qu'association crédible et influente dans le secteur de l'énergie. Sous sa direction, l'ACIG a continué de prospérer avec une équipe de direction expérimentée et engagée.

Pour plus d'informations sur la vision, la mission et le mandat de l'Association des consommateurs industriels de gaz, visitez igua.ca.

SOURCE Association Des Consommateurs Industriels De Gaz