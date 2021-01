Projet de loi 59 : une occasion à saisir pour augmenter la compétitivité du régime de santé et de sécurité

MONTRÉAL, le 21 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) a présenté aujourd'hui aux parlementaires son mémoire portant sur le projet de loi 59 visant à moderniser le régime de santé et de sécurité du travail du Québec.

« Le Québec doit saisir cette occasion de modernisation pour offrir aux employeurs et aux travailleurs un régime de santé et sécurité au travail qui est compétitif avec ce qui se fait ailleurs au Canada, notamment en ce qui concerne les délais liés au retour au travail et les coûts générés. On doit également s'assurer de ne pas alourdir le fardeau administratif des entreprises manufacturières, surtout dans le contexte actuel », déclare Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Pour rédiger ce mémoire, MEQ a consulté plusieurs gestionnaires en matière de santé et sécurité au travail œuvrant au sein d'entreprises manufacturières. De plus, nombreuses données et informations comparatives s'appuient sur le rapport de Morneau Shepell et Morency société d'avocats.

15 recommandations visant à bonifier le projet de loi

C'est dans ce contexte que MEQ propose, dans son mémoire, 15 recommandations visant à améliorer le projet de loi, et ce, sous quatre grands principes:

Opérer un changement de culture au sein de la CNESST en vue de favoriser un meilleur accompagnement des entreprises;

Agir dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre;

S'assurer de ne pas alourdir le fardeau administratif des entreprises manufacturières;

S'assurer de limiter les coûts additionnels pour les entreprises.

Pour consulter le mémoire du MEQ à ce sujet, cliquez ici.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie près de 450 000 de personnes et représente 14 % du PIB ainsi que 89 % des exportations. En forte croissance, il a généré des ventes globales de près de 170 milliards de dollars en 2019.

