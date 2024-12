BILAN 2024 DE L'INDUSTRIE MINIÈRE QUÉBÉCOISE

QUÉBEC, le 18 déc. 2024 /CNW/ - Selon l'Association minière du Québec (AMQ), l'année 2024 a été particulièrement riche en actualité pour l'industrie minière québécoise avec des changements législatifs ayant accaparé une part importante des travaux des acteurs du milieu. C'est aussi une année où plusieurs projets miniers ont poursuivi leur développement, et ce, tant dans les minéraux traditionnels que dans les minéraux critiques et stratégiques (MCS).

« L'année 2024 a été particulièrement mouvementée pour l'industrie minière québécoise avec des changements législatifs importants. Les données économiques publiées par l'AMQ et plus récemment par l'Institut de la statistique du Québec permettent cependant d'entrevoir avec optimisme l'avenir. Quant à elle, l'année 2025 sera assurément celle d'importants travaux règlementaires faisant suite à l'adoption du projet de loi 63 modifiant la Loi sur les mines », déclare Josée Méthot, Présidente-directrice générale de l'AMQ.

L'adoption du projet de loi 63

Lors des consultations particulières portant sur le projet de loi 63 en septembre 2024, l'AMQ rappelait que moins de 15 % du sous-sol québécois avait historiquement fait l'objet d'exploration et qu'incidemment le potentiel de découvertes demeurait significatif. Dans ce contexte, l'AMQ s'inquiétait de la volonté du gouvernement de restreindre l'accès au territoire aux sociétés minières particulièrement pour assurer le succès de sa filière batterie. Bien que dans sa mouture finale certaines modifications apportées au projet de loi viennent atténuer plusieurs de ses répercussions négatives, la soustraction à l'activité minière d'un plus grand nombre de territoires impliquera nécessairement une réduction des possibilités d'exploration, et donc une réduction du potentiel minier du Québec.

Parmi les aspects positifs il faut souligner la modernisation du processus d'octroi de droits exclusifs d'exploration (claims) qui permettra de circonscrire voire éliminer la spéculation qui a gonflé artificiellement le nombre de droits exclusifs d'exploration actifs au Québec.

Plusieurs investissements et une attractivité à maintenir

En 2024, le Québec a grimpé dans le palmarès des meilleures juridictions minières au monde, réalisé par l'Institut Fraser. Classé 8e lors de l'étude de 2023, le Québec s'est hissé cette année au 5e rang mondial et au 2e rang canadien (3e en 2023) derrière la Saskatchewan. Cependant, au niveau du critère lié à l'incertitude de la règlementation environnementale, le Québec glisse de la 19e à la 32e position selon le même rapport. L'avenir nous dira si l'adoption du projet de loi 63 viendra jouer sur la position du Québec dans le palmarès.

Il est à noter aussi que selon les dernières données de l'Institut de la statistique du Québec publiées en novembre (donnée pour 2023) les dépenses d'investissement dans le secteur minier ont grimpé de plus de 19 % par rapport à 2022, pour atteindre 5,7 milliards de dollars. La plus grande part de ces dépenses (58 %) relève de travaux de réparation, d'entretien ou d'immobilisation, alors que les travaux d'exploration et d'aménagement de sites récoltent 42 % du total.

Lors de la publication de l'étude sur les retombées économiques de l'industrie minière de l'AMQ, publiée aussi en novembre, il est démontré qu'entre 2014 et 2022, la contribution de l'industrie minière au PIB du Québec a fait un bond de 56,8 % pour atteindre plus de 12 milliards de dollars. Ces données illustrent la croissance de l'industrie ainsi que son apport à l'économie québécoise.

Aussi, bien qu'aucune nouvelle mine n'ait fait son apparition en 2024, il importe de souligner la relance de la production au Complexe Lithium Amérique du Nord de Sayona, seule mine de lithium en exploitation en Amérique du Nord.

Quelques mentions dignes d'intérêt

Le fer de haute pureté reconnu à sa juste valeur

En janvier 2024, le gouvernement du Québec a bonifié sa liste des MCS afin d'y introduire notamment le fer de haute pureté. Le Canada a emboité le pas en juin. Ce fer de grande qualité produit sur la Côte-Nord servira entre autres à diminuer le bilan carbone de l'industrie mondiale de l'acier.

Année record au niveau de la performance SST

L'AMQ a remis dans le cadre de son colloque sur la Santé et sécurité du travail (SST) un nombre record de trophées en récompensant 221 contremaitres et superviseurs travaillant dans l'industrie minière québécoise et ayant cumulé entre 50 000 et 850 000 heures travaillées sans accident.

49 projets actuellement en développement au Québec

Le Québec continuera de prendre sa place sur l'échiquier mondial avec quarante-neuf projets en cours de développement à des stades différents.

Lancement de la campagne Bienvenue dans votre sous-sol ! de l'AMQ

Grâce à des échanges directs et des exemples concrets présentés pour connaitre la réalité des mines, le public peut se faire sa propre idée du secteur minier en tenant compte des faits. Les capsules permettent d'en apprendre davantage sur la gestion de l'environnement, des relations avec les communautés ou encore de la transition énergétique dans le monde minier.

Une année 2025 qui s'annonce occupée

L'année 2024 a vu le Québec se doter d'un nouveau cadre législatif, et 2025 sera une année charnière pour l'adoption de la règlementation qui en découlera.

Cette règlementation pourrait avoir des effets importants et un travail d'analyse colossal est à prévoir afin de prendre la pleine mesure des répercussions de celle-ci sur le développement de l'industrie minière. L'AMQ collaborera avec le gouvernement dans les travaux menant aux propositions de règlements.

« L'année écoulée témoigne de la bonne santé du secteur minier au Québec. Cependant, cet équilibre demeure précaire, car il dépend étroitement de la découverte de nouveaux gisements et d'un environnement d'affaires compétitif. Il ne fait aucun doute que 2025 apportera son lot de défis, et les entreprises minières poursuivront leurs efforts d'innovation tout en maintenant leurs pratiques parmi les meilleures au monde », conclut Mme Méthot.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de l'industrie minière qui génère 51 334 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

