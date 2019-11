Projet de loi 44 : L'AQP demande que le propane soit reconnu comme énergie de transition

GRANBY, QC, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite du dépôt du Projet de loi no 44 - Loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser l'électrification (PL 44), déposé à l'Assemblée nationale aujourd'hui, L'Association québécoise du propane (AQP) s'inquiète que le gouvernement ne reconnaisse pas suffisamment le potentiel de réduction de gaz à effet de serre (GES) du propane.

L'AQP étudiera en profondeur le PL 44, mais une première lecture semble indiquer que les propaniers seront classés dans la catégorie « distributeur de carburants et de combustibles », ce qui inclut le diesel, l'essence et le mazout, soit des produits pétroliers. Pourtant, le propane qui est consommé au Québec est issu à 88 % du gaz naturel et non du pétrole.

« Ce classement inadéquat défavorise indument les propaniers. Nous sensibiliserons le ministre Charette sur le fait qu'il devrait apporter des correctifs au PL 44, car le propane est une énergie de transition qui est sous-utilisée en ce moment au Québec », a dit M. Raymond Gouron, directeur général de l'AQP.

L'utilisation du propane à titre de carburant alternatif, au diesel ou au mazout peut représenter une baisse de GES avoisinant 25 % à 30 %. L'AQP estime donc que le propane est une forme d'énergie qui se compare davantage au gaz naturel et non au pétrole, ce que le législateur devrait reconnaître.

L'AQP réclame depuis des années que le propane soit reclassifier et dissocié des produits pétroliers. « Le Québec doit électrifier son économie, mais cela prendra du temps. Pendant que nous y travaillons, le propane est une option disponible pour réduire les GES dès maintenant. C'est pour cette raison que nous demandons un classement du propane qui soit approprié. », a conclu M. Gouron.

L'AQP demandera à être entendue en commission parlementaire dans le cadre du PL 44.

À propos

L'Association québécoise du propane regroupe la très grande majorité des propaniers du Québec, des producteurs et grossistes, ainsi qu'un grand nombre de fabricants et distributeurs d'équipements et d'appareils utilisant le propane comme source d'énergie

Nous offrons à nos membres un appui constant pour l'atteinte de leurs objectifs de croissance commerciale, par le biais, par exemple, de la mise en place d'un programme de contrôle de la qualité reconnu par la Régie du bâtiment du Québec et d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'urgence agréé par Transports Canada. De fait, nous veillons à uniformiser l'industrie du propane, en proposant à la fois des standards de qualité élevés et les outils pour aider nos membres à les atteindre.

