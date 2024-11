Un premier projet de propane vert au Québec

SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS, QC, le 11 nov. 2024 /CNW/ - L'Association québécoise du propane (AQP) annonce le lancement d'un tout premier projet pilote de propane vert au Québec. Cette initiative est une étape importante dans la démarche de décarbonation de l'industrie québécoise du propane.

Une première québécoise visant à démontrer la performance du propane vert

De gauche à droite sur la photo officielle : Raymond Gouron, porte-parole de l’Association québécoise du propane (AQP); Daniel Harrisson, président de l'AQP; Douglas Zayat, Sr Manager - Customer Growth & Marketing Analytics de Suburban Propane; Nandini Sankara, Vice President, Marketing and Brand Strategy de Suburban Propane; Stéphanie Paré, directrice générale de l’AQP; Elliot Anise-Hicks, Chief Technology Officer d'Oberon Fuel); Johanne Pagé, présidente des Producteurs de grains de Lanaudière et membre du conseil exécutif des PGQ; Melissa Michaud, Vice-présidente, Opérations (Association canadienne du propane); et Sonny Lehoux, directeur général de Filgo. (Groupe CNW/Association québécoise du propane)

Ce projet pilote vise à démontrer la performance énergétique et environnementale du propane vert. Grâce à un partenariat avec Oberon Fuel, un producteur agricole québécois utilisera cette nouvelle source d'énergie renouvelable pour ses opérations de séchage de grains.

L'entreprise québécoise Filgo, membre de l'AQP, assure la logistique d'approvisionnement et de livraison du propane vert, qui sera utilisé par Covris Coopérative, située à Baie-du-Febvre dans la région de Nicolet.

Bien que cette innovation soit une première au Québec, le propane vert est déjà bien implanté en Europe et dans plusieurs États américains. Issu de résidus forestiers et animaliers, le propane vert se positionne comme une solution énergétique propre et renouvelable pour l'avenir énergétique québécois.

La décarbonation du secteur agricole : un substitut équivalant à 6000 véhicules de moins

Le séchage des grains, essentiel à la sécurité alimentaire du Québec, exige une forte consommation énergétique concentrée sur une courte période lors des récoltes. En raison des défis et des coûts élevés liés à l'électrification de ce secteur, le propane reste l'énergie de choix pour ces opérations. L'introduction du propane vert dans le portefeuille énergétique québécois constitue une solution pratique et abordable pour réduire les émissions de CO₂, tout en répondant efficacement aux besoins énergétiques de l'agriculture.

À titre d'exemple, si l'ensemble du propane utilisé pour le séchage des grains était vert, cela équivaudrait au retrait de jusqu'à 6000 véhicules des routes du Québec par année en termes d'émissions de CO 2 . En réutilisant les résidus agricoles pour produire de l'énergie, le propane vert permet l'émergence d'une économie circulaire qui revalorise les ressources locales.

Vers une production locale de propane vert

Le propane vert utilisé dans le cadre de ce projet est composé d'éther diméthylique renouvelable (EDMr), un composant produit à partir de résidus forestiers ou agricoles, présents en abondance au Québec. L'AQP souhaite développer une production locale et durable de propane vert dans la province.

En ciblant des besoins énergétiques intensifs, concentrés sur de courtes périodes, le propane vert offre une réponse adaptée aux défis énergétiques de la province. Ce projet fait partie de l'engagement de l'AQP à intégrer des solutions innovantes et durables pour contribuer à la décarbonation du Québec.

Le propane au Québec

Avec une demande annuelle dépassant 825 millions de litres, le propane fournit l'équivalent énergétique de la production des centrales hydroélectriques de la Romaine-1, de la Romaine-2 et de la Romaine-4. Cette énergie vitale est donc une ressource indispensable pour des secteurs essentiels de l'économie, notamment l'agriculture. Le propane est donc un maillon important d'une transition énergétique réussie.

À propos de l'Association québécoise du propane (AQP)

L'Association québécoise du propane (AQP) représente les propaniers, les fournisseurs d'équipement et les organismes associés au Québec. Sa mission est de défendre les intérêts de ses membres auprès de l'industrie, du public et des gouvernements, tout en promouvant les applications et les avantages du propane. En tant que partenaire de la transition énergétique, l'AQP s'engage activement à intégrer des solutions innovantes, comme le propane vert, pour contribuer à la décarbonation du Québec et à un avenir énergétique durable.

SOURCE Association québécoise du propane

Renseignements : Jean-Maxime St-Hilaire, Flanagan Relations publiques, 438 492-3811, [email protected]