Le propane : une solution immédiate pour le transport scolaire au Québec

MONTRÉAL, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Face à une possible pénurie d'autobus scolaires électriques dès la rentrée 2025, l'Association québécoise du propane (AQP) propose une alternative concrète pour éviter des interruptions de service : permettre aux transporteurs d'acquérir des autobus alimentés au propane.

Une solution à la portée des transporteurs

Alors qu'entre 800 et 1000 autobus scolaires atteindront la fin de leur vie utile cette année, l'incapacité du marché à répondre à cette demande avec des véhicules électriques menace directement la continuité du service de transport scolaire.

Dans ce contexte, les autobus alimentés au propane représentent une solution viable et immédiatement accessible. Ces autobus transportent plus de 1,3 million d'élèves chaque jour en Amérique du Nord, offrant une option fiable, abordable et écologique.

Une solution économique et responsable environnementalement

Un autobus scolaire au propane coûte environ 150 000 $, soit trois fois moins qu'un modèle électrique. Cette solution représente une économie substantielle pour les transporteurs et le gouvernement, tout en réduisant jusqu'à 25 % des émissions de GES par rapport aux autobus au diesel.

Avec le développement du propane vert, issu de matières renouvelables, ces véhicules pourraient à terme atteindre la carboneutralité et s'inscrire pleinement dans les objectifs de transition énergétique du Québec. Ce développement est déjà bien entamé au Québec, alors que l'AQP a déjà lancé un premier projet pilote d'utilisation de propane vert en novembre 2024 et que Propane Levac vient tout juste de lancer un projet pilote similaire le 27 janvier 2025.

Un ajustement réglementaire nécessaire

Pour rendre cette solution accessible aux transporteurs scolaires, l'AQP appelle à une modification du Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves, afin d'autoriser l'immatriculation d'autobus scolaires au propane.

L'AQP invite le gouvernement à agir rapidement afin d'éviter une crise du transport scolaire à la rentrée 2025. Permettre l'intégration des autobus au propane dans le parc d'autobus scolaires est une solution pragmatique, économique et écologique, qui assure un service fiable aux élèves québécois.

À propos de l'Association québécoise du propane (AQP)

L'Association québécoise du propane (AQP) représente les propaniers, les fournisseurs d'équipement et les organismes associés au Québec. Sa mission est de défendre les intérêts de ses membres auprès de l'industrie, du public et des gouvernements, tout en promouvant les applications et les avantages du propane. En tant que partenaire de la transition énergétique, l'AQP s'engage activement à intégrer des solutions innovantes, comme le propane vert, pour contribuer à la décarbonation du Québec et à un avenir énergétique durable.

