Projet de loi 37 - La CAQ nuit aux PME en région, déplore Émilise Lessard-Therrien

QUÉBEC, le 19 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Inquiète pour l'avenir des PME en région qui approvisionnent le gouvernement du Québec, la députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, demande au président du Conseil du trésor, Christian Dubé, de s'engager à protéger la totalité des achats locaux qui sont faits présentement par le gouvernement du Québec.

« La CAQ se targue de former le gouvernement des régions, mais avec son projet de loi centralisateur, elle s'attaque directement à nos PME locales, qui ne feront plus le poids face aux gros joueurs. Il y a une imprimerie près de chez moi qui prévoit une baisse de son chiffre d'affaires de 15% et une coupe de deux postes. À Amos, la chambre de commerce estime que c'est 9 millions en achats de la commission scolaire qui vont sortir de la région. Sur le terrain, pour notre économie, c'est énorme! » a martelé la députée solidaire lors de la période de questions.

Pour la députée solidaire, si le président du Conseil du trésor est réellement sincère dans sa volonté de protéger les PME de régions, deux choix s'offrent à lui : garantir que 100% des achats du gouvernement seront faits au niveau local, ou encore reculer sur son projet de loi.

« M. Dubé nous promet des économies d'échelle, mais assure qu'il n'y aura pas de centralisation. Personne n'est dupe : pour faire des économies d'échelle comme le veut le ministre, il faut faire des plus gros contrats et s'approvisionner chez des plus gros fournisseurs. En région, on a besoin que nos hôpitaux, nos écoles et nos bureaux gouvernementaux achètent local pour soutenir les entreprises. Les bons sentiments du ministre ne suffisent pas. On veut des garanties claires que tous les achats locaux seront préservés », a conclu Émilise Lessard-Therrien.

