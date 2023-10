Projet de loi 15 -Touche pas à nos accouchements! : six grands rassemblements citoyens pour sauver la pratique sage-femme

MONTRÉAL, le 22 oct. 2023 /CNW/ - Alors que l'avenir de la pratique sage-femme est actuellement gravement menacé par le projet de loi 15 du ministre de la Santé, Christian Dubé, des centaines de citoyennes et citoyens des quatre coins du Québec, ainsi que des personnalités publiques et politiques de tous les horizons, se mobilisent à Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Gaspé et Carleton-sur-Mer pour envoyer un message clair au ministre jusqu'ici demeuré sourd à leurs requêtes. Celui-ci doit prendre acte des préoccupations et revendications portées par des milliers de femmes et citoyens inquiets et modifier son projet de loi afin de préserver l'autonomie professionnelle des sages-femmes et les droits fondamentaux des femmes du Québec.

La pratique sage-femme en péril

Avec le PL15, les services de sage-femme sont désormais intégrés dans une gouvernance hiérarchique médicale et centralisée qui mine à la fois l'autonomie professionnelle ainsi que la culture organisationnelle de proximité qui ont toujours été les clés du déploiement et de la qualité des services de sage-femme au Québec.

Pour la présidente du Regroupement Les Sages-femmes du Québec, Josyane Giroux, ce sont les fondements mêmes de la pratique sage-femme qui sont attaqués dans le projet loi 15.

« En abolissant les conseils des sages-femmes et les responsables des services de sage-femme, le ministre Dubé vient démanteler les piliers sur lesquels repose la capacité des sages-femmes à soutenir le choix libre et éclairé et l'offre des trois lieux de naissance au sein de notre réseau de la santé et ce, depuis près de 25 ans. Ce n'est pas en nous accordant le droit d'admettre en milieu hospitalier ou en nous obligeant à joindre le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens que le ministre corrige ces lacunes. Ce ne sont pas des 'avancées', pour reprendre ses propres mots, mais une transformation radicale qui met en danger notre profession ! », a déploré Mme Giroux.

Un affront direct aux droits des femmes

« Ce qui est en train de se dérouler à l'heure actuelle à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'étude du projet de loi 15 est extrêmement préoccupant. Non seulement du point de vue de l'avenir de notre réseau public de santé et de services sociaux, mais aussi du point de vue des femmes, qui sont des milliers à s'inquiéter aujourd'hui du sort que leur réserve ce projet de loi en matière de liberté de choix durant leur grossesse et leur accouchement. Car il faut être clair : ce qui est en train de se décider avec le projet de loi 15, c'est essentiellement la fin de la profession de sage-femme telle qu'elle est revendiquée et défendue depuis les années '80. C'est absolument aberrant. Le ministre Dubé doit impérativement rectifier le tir! », a martelé Caroline Senneville, présidente de la CSN.

« La mise sous-tutelle médicale de la pratique est un affront direct au respect de nos droits et à notre capacité à décider librement de ce que nous souhaitons pour notre corps, notre grossesse, notre accouchement et notre bébé. L'impact des changements qu'engendre ce projet de loi sur les personnes enceintes est considérable. Nous exigeons donc du ministre de la Santé qu'il prenne ses responsabilités et qu'il modifie son projet de loi. Les enjeux sont réels et les impacts potentiels graves. C'est pourquoi il est impératif que le ministre revienne sur ses décisions et amende le projet de loi 15. C'est ce que demandent aujourd'hui des milliers de femmes et de familles de partout au Québec ! », a ajouté Sarah Landry, coordonnatrice de la Coalition pour la pratique sage-femme.

Rappelons qu'à ce jour, près de 12 000 personnes, dont plusieurs personnalités publiques et plus d'une cinquantaine d'organisations de la société civile, ont signé une lettre ouverte dénonçant les impacts du PL15.

En somme, le message est clair : « Monsieur Dubé, ne touchez pas à nos accouchements ! », de conclure les porte-parole.

