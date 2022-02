Projet de loi 15 en protection de la jeunesse - Ce ne doit pas être la fin, mais le début

MONTRÉAL, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) appuie globalement le projet de loi 15 modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse, lequel sera étudié cette semaine en commission parlementaire.

Pour la CSN, c'est l'occasion de réitérer la nécessité de décentraliser le système de santé et d'assurer le financement adéquat des services en protection de la jeunesse. Le manque de budget, le délestage, le roulement de personnel et les nombreux postes non comblés dans les centres jeunesse compromettent des programmes destinés aux jeunes vulnérables. Il faudra également renforcer la première ligne en CLSC pour offrir des services aux familles vulnérables, au moment opportun. On doit donc aller au-delà du projet de loi 15, dans l'intérêt des enfants.

« La protection de la jeunesse, c'est aussi s'assurer que tous les enfants puissent avoir un toit, manger à leur faim, accéder à des services de garde éducatifs, à la culture et à des services professionnels au moment voulu, et que leurs parents aient un revenu adéquat pour assurer ces frais.. En ce sens, la CSN veut qu'on aille beaucoup plus loin et surtout que l'on agisse de façon préventive », explique la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

