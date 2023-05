Projet de loi 15 - Dépôt du mémoire de l'Ordre des Adm.A. du Québec

Un ensemble de valeurs et de compétences réclamées pour les gestionnaires en CHSLD

MONTRÉAL, le 30 mai 2023 /CNW/ - L'Ordre des administrateurs agréés du Québec (Ordre des Adm.A.) a déposé un mémoire dans le cadre des consultations sur le projet de loi 15 et recommande une révision en profondeur de la gouvernance, de la philosophie de gestion et de l'organisation des centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), ainsi qu'une redéfinition du profil de celles et ceux à qui l'on voudra, à l'avenir, confier le mandat de diriger ces établissements pour en assurer une gestion responsable.

Pour consulter le mémoire complet, cliquer ici.

Actuellement, aucun cadre de référence ne permet de recenser les compétences, les connaissances et les qualités de ce gestionnaire de proximité. La nature, la diversité et l'ampleur des responsabilités incombant aux gestionnaires de CHSLD doivent se refléter dans les compétences en leadership et en gestion d'organisation des candidats.

« Dans le cadre d'un milieu de vie pour aînés, l'Ordre des Adm.A. est d'avis que toute personne en position de leadership doit mettre à contribution son cœur, sa tête et ses mains ; soit posséder la capacité de s'appuyer sur des convictions, de concevoir des stratégies pour atteindre les buts visés et de passer à l'action en utilisant habilement les ressources disponibles. C'est plus d'une trentaine de compétences, de qualités et d'exigences que nous avons identifiées pour bien sélectionner les candidats gestionnaires en milieu de vie pour aînés », a déclaré Me Alexandre Bellemare, Adm.A., CPA, président de l'Ordre des Adm.A.

Des valeurs humaines et un mode de gestion axé sur le service doivent aussi être des considérations importantes dans la sélection des gestionnaires de CHSLD.

Profil du gestionnaire responsable en CHSLD

Le profil du gestionnaire responsable d'un CHSLD, d'une maison des aînés ou d'une maison alternative est constitué des compétences recherchées, des connaissances requises et des exigences de base pour les futurs gestionnaires des établissements. Ce cadre de référence pourra servir de guide pour préparer un affichage, pour orienter la recherche de candidats et pour procéder à leur évaluation. Ce profil a d'ailleurs vocation à être d'application universelle et ainsi s'avérer pertinent pour d'autres formules d'hébergement telles les maisons alternatives et les maisons des aînés.

Également, l'Ordre des Adm.A. incite les gestionnaires du secteur de la santé à être membres d'un ordre professionnel afin que, comme la quasi-totalité des intervenants de formation médicale, paramédicale et psychosociale, ces acteurs tout aussi indispensables s'inscrivent dans la même démarche d'excellence et de protection du public.

Pour consulter le cadre de référence pour les gestionnaires responsables en CHSLD, cliquer ici.

À propos de l'Ordre des Adm.A.

L'Ordre des administrateurs agréés est l'ordre professionnel dédié à la gestion et à la gouvernance des organisations. Ses membres sont notamment des dirigeants, des gestionnaires et des conseillers experts dans le domaine du management, de la gouvernance et de la gestion sous toutes ses formes, dans tous les secteurs d'activités et sphères des organisations.

SOURCE Ordre des administrateurs agréés du Québec

Renseignements: Florence Lagouarde, Conseillère, communications, [email protected], 514 499-0880