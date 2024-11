L'Ordre des administrateurs agréés du Québec remet la distinction « Adm.A. émérite » à Guy Cormier

« Je suis profondément reconnaissant envers l'Ordre des administrateurs agréés du Québec pour cette distinction. Je la partage avec toutes les personnes avec qui j'ai eu la chance de collaborer, car à mes yeux elle reflète non seulement mon parcours, mais surtout le travail collectif et l'engagement. Je suis fier de ce que nous accomplissons ensemble, car chaque succès est le fruit d'un effort partagé » a expliqué M. Guy Cormier après la remise.

« Considérant le parcours inspirant de M. Cormier et l'adéquation entre la mission de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec, qui consiste notamment à préserver la pleine confiance du public, et la façon dont M. Cormier prend des décisions en fonction de l'intérêt commun, il nous semblait naturel de remettre ce prix à un gestionnaire et un leader dont les valeurs rejoignent celles de notre organisation », a déclaré M. Louis Carrier, président de l'Ordre.

Le prix « Adm.A. émérite » reconnait des membres de l'Ordre des administrateurs agréés qui se sont démarqués d'une façon exceptionnelle.

« En lien avec notre planification stratégique 2024-2027, cette distinction reconnait des gestionnaires professionnels de haut niveau, membres de l'Ordre des administrateurs agréés, qui se sont démarqués d'une façon particulière dans le milieu des affaires et au sein de la société québécoise, par leur haut niveau de compétence professionnelle, leur engagement et leur réputation élevée au Québec, au Canada et ailleurs. Il ne fait pas de doute pour le conseil d'administration de l'Ordre que M. Cormier rencontre toutes ces caractéristiques et qu'il mérite pleinement cette très haute distinction que nous sommes fiers de lui remettre », a souligné Mme Nathalie Parent, directrice générale de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec.

Titulaire d'un baccalauréat ainsi que d'une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal, où il a enseigné la finance pendant près de huit ans, Guy Cormier a rejoint le Mouvement Desjardins il y a plus de 30 ans, occupant plusieurs fonctions avant d'accéder à celle de directeur général en 2002 et de membre de la haute direction depuis 2012. Il a été élu à la présidence du Mouvement Desjardins au printemps 2016. Non seulement a-t-il créé le Fonds du Grand Mouvement, doté d'une somme de 250 millions de dollars, mais il a également stimulé la croissance de l'organisation ainsi que son rayonnement partout au Canada. En 2016, il a été fait chevalier de la Légion d'honneur française et en 2022, il s'est vu décerner un doctorat honorifique en droit par la John Molson School of Business de l'Université Concordia pour sa vision des affaires et sa conscience sociale.

M. Cormier insuffle à l'ensemble du personnel et des membres des Conseils d'administration des caisses Desjardins une culture d'entreprise axée sur l'intérêt des membres et clients, qui converge parfaitement avec la mission première de l'Ordre des administrateurs agréés qui est centrée sur la protection du public, en veillant à la qualité du travail et à l'intégrité des gestionnaires et des administrateurs membres, tout en inspirant les organisations québécoises à adopter les meilleures pratiques de gestion et de gouvernance.

Guy Cormier a aussi présenté, devant une foule attentive, la conférence de clôture du Congrès Gestion 2024 de l'Ordre des Adm.A., sous le thème « Quand le sens du travail se transforme avec l'arrivée de nouveaux talents ».

À propos de l'Ordre des Adm.A. L'Ordre des administrateurs agréés est l'ordre professionnel dédié à la gestion et à la gouvernance des organisations. Ses membres sont notamment des dirigeants, des gestionnaires et des conseillers experts dans le domaine du management, de la gouvernance et de la gestion sous toutes ses formes, dans tous les secteurs d'activités et sphères des organisations.

