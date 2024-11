L'Ordre des administrateurs agréés du Québec célèbre ses 70 ans, tout en regardant vers l'avenir

« L'Ordre des administrateurs agréés du Québec est très fier de célébrer ses 70 ans d'existence. Ce ne sont pas toutes les organisations qui ont le privilège de souligner un tel anniversaire. Cette longévité est un gage de l'importance de notre organisation qui, depuis toutes ces années, préserve une pleine confiance du public, essentielle à la réalisation de nos professions, tout en aidant les gestionnaires et les administrateurs à adopter les meilleures pratiques et à développer leur plein potentiel. Ceci, tout en cherchant à demeurer active et innovante », a déclaré M. Louis Carrier, président de l'Ordre.

La soirée fut l'occasion de souligner plusieurs moments marquants de l'organisation, de parler de thèmes importants pour les membres, tels l'engagement, le travail d'équipe, le succès, le dévouement et la persévérance. Par ailleurs, cinq membres de l'Ordre ont été honorés au cours de la soirée dans le cadre de la remise des Prix & Distinctions. Cet événement a aussi permis de souligner que l'organisation continue de se réinventer. Plusieurs annonces sont à venir en ce sens.

« Après 70 ans d'existence, l'Ordre est toujours en mouvement. Nous entamons cette année un nouveau plan stratégique qui nous permettra notamment d'améliorer notre offre de services, en soutien à notre mission préventive de protection du public, et notre positionnement auprès des gestionnaires et administrateurs. Plusieurs belles surprises seront annoncées par l'Ordre au cours des prochains mois » a déclaré Mme Nathalie Parent, directrice générale de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec.

Le cocktail du 70e anniversaire de l'Ordre se déroulait dans le cadre de son congrès Gestion 2024, sous le thème Intelligence(s) en gestion. Cet événement présenté en format hybride, en ligne et en salle à l'Hôtel Four Seasons de Montréal, a proposé aux gestionnaires professionnels de tous les secteurs de l'activité économique du Québec des conférences et des témoignages inspirants pour mieux se préparer aux changements apportés par la montée de l'intelligence artificielle ainsi qu'aux effets du changement climatique. Il s'inscrit dans la volonté de l'Ordre de refléter les tendances émergentes et d'assurer ainsi que ses membres sont équipés des compétences nécessaires pour exceller dans un environnement professionnel en constante évolution.

À propos de l'Ordre des Adm.A. L'Ordre des administrateurs agréés est l'ordre professionnel dédié à la gestion et à la gouvernance des organisations. Ses membres sont notamment des dirigeants, des gestionnaires et des conseillers experts dans le domaine du management, de la gouvernance et de la gestion sous toutes ses formes, dans tous les secteurs d'activités et sphères des organisations.

SOURCE Ordre des administrateurs agréés du Québec

