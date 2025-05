Projet de loi 109 du ministre de la Culture - Réaction de la Fédération nationale des communications et de la culture

MONTRÉAL, le 21 mai 2025 /CNW/ - La Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) salue la détermination du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, de s'attaquer au problème de la découvrabilité des contenus francophones, tant en musique qu'en production audio-visuelle, avec son projet de loi 109.

« Dans le contexte de mondialisation des marchés que nous connaissons, les contenus anglophones ont le haut du pavé et laissent bien peu de place à l'expression des cultures spécifiques comme la nôtre. Non seulement les acteurs qui contribuent à la production, à la diffusion, à la distribution et à la découverte de nos contenus originaux sont placés dans une situation extrêmement fragile, mais de surcroît, notre souveraineté culturelle est aussi danger, ainsi que notre droit à une information de qualité. Pour que la situation change de façon concrète, le gouvernement du Québec doit aussi intervenir auprès du fédéral, qui a de grands pouvoirs en cette matière », déclare Annick Charette, présidente de la FNCC.

La FNCC-CSN regroupe 6000 membres dans 80 syndicats œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture.

