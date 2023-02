OTTAWA, ON, le 21 févr. 2023 /CNW/ -

Que se passe-t-il?

La Première Nation de Marten Falls et la Première Nation de Webequie proposent le projet de la route de raccordement du Nord, une route toutes saisons située dans le Nord de l'Ontario. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) invite le public et les groupes autochtones à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires sur le projet proposé. Ces commentaires aideront l'Agence à préparer un sommaire des questions et à décider si le projet devrait faire l'objet d'une évaluation d'impact.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne à partir de la page d'accueil du projet dans le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 84331). Le résumé de la description initiale du projet est également disponible dans le Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'Agence en écrivant à l'adresse suivante : [email protected]

Présentez vos commentaires en ligne dans l'une ou l'autre des langues officielles au plus tard à 23 h 59, le 23 mars 2023. Toute information présentée à l'Agence pour éclairer l'évaluation du projet sera affichée sur le Registre et mise à la disposition du public dans le dossier du projet.

Une aide financière sera offerte aux participants admissibles pendant cette période de consultation et les détails seront annoncés sous peu dans le Registre. L'Agence remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leur participation à cette première période de consultation.

Séances d'information virtuelles

L'Agence invite le public et les groupes autochtones à participer à une séance d'information virtuelle par Zoom afin d'en savoir plus sur le projet, le processus d'évaluation d'impact et les modalités de présentation des commentaires sur le résumé de la description initiale du projet.

Séance en français

Le 16 mars 2023, de 15 h à 17 h (HE)

Séances en anglais

Le 14 mars 2023, de 12 h à 14 h (HE)

Le 15 mars 2023, de 18 h à 20 h (HE)

Pour savoir comment assister à une session, veuillez consulter la page d'accueil du projet dans le Registre. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l'Agence à l'adresse courriel du projet mentionnée ci-dessus.

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Il s'agit de la première période de consultation fédérale pour ce projet. Si l'Agence détermine qu'une évaluation d'impact fédérale est requise, il y aura plusieurs autres possibilités de participation du public et des groupes autochtones dans le cadre de ce projet, tout au long du processus d'évaluation d'impact.

Quel est le projet proposé?

La Première Nation de Marten Falls et la Première Nation de Webequie proposent la construction et l'exploitation, y compris l'entretien, d'une route publique polyvalente toutes saisons située dans le Nord de l'Ontario. Tel que proposé, le projet de la route de raccordement du Nord s'étendrait sur environ 117 à 164 kilomètres et traverserait la rivière Attawapiskat. Il relierait la route d'accès communautaire proposée de Marten Falls et la route d'approvisionnement proposée de Webequie. La route ferait partie d'un futur réseau routier toutes saisons reliant les activités d'exploitation minière dans la région du Cercle de feu au réseau routier provincial à Nakina, en Ontario.

