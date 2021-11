Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 16 nov. 2021 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) et le ministère de l'Environnement et Changement climatique Nouvelle-Écosse (ECC) invitent le public et les groups autochtones à formuler leur commentaires sur les effets environnementaux potentiels du projet de la mine Beaver Dam, situé à Marinette, en Nouvelle-Écosse.

Ces groupes sont également invités à formuler leurs commentaires sur les mesures proposées pour prévenir ou atténuer ces effets tels qu'ils sont présentés dans le résumé de l'étude d'impact environnemental révisé du promoteur. ECC invite aussi les commentaires sur la version complète de l'Étude d'impact environnemental révisé(anglais seulement).

Comment puis-je participer?

Les commentaires peuvent être présentés en ligne en se rendant sur la page d'accueil du projet, dans le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80111) ou par courriel à ECC, à l'adresse [email protected]. Les commentaires peuvent être présentés soit à l'Agence soit à ECC aux fins de prise en compte dans les évaluations provinciale et fédérale, et seront publiés en ligne dans le cadre des dossiers de projet.

Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles seront acceptés jusqu'au 16 décembre 2021.

Pour plus d'informations sur le projet, le processus d'examen et les autres moyens de présenter des commentaires, veuillez visiter le site Web de l'Agence à canada.ca/aeic ou celui de ECC à gov.ns.ca/nse/ea (anglais seulement). Des copies imprimées sont aussi disponibles sur demande et peuvent également être consultées aux endroits suivants :

Bureau de l'Environnement et Changement climatique Nouvelle- Écosse 30 Damascus Road, bureau 115 Bedford (Nouvelle-Écosse) Ministère des Ressources naturelles et Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse 12086 Highway 224 Middle Musquodoboit (Nouvelle-Écosse) Sheet Harbour Library 22756 Highway 7 Sheet Harbour (Nouvelle-Écosse

Séance d'information virtuelle

L'Agence animera une séance d'information virtuelle sur Zoom le 24 novembre 2021, de 19 h à 20 h (HNA). La séance comprendra des présentations sur l'état d'avancement du projet, le processus d'évaluation environnementale et des détails sur les façons de soumettre des commentaires. Les participants intéressés peuvent s'inscrire par courriel à [email protected].

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Il y aura une dernière période de commentaires sur la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale et les conditions potentielles.

Suivez l'Agence et ECC sur Twitter: @IAAC_AEIC et @NS_Environment #MineBeaverDam

Quel est le projet proposé?

Atlantic Mining NS Inc., une filiale à part entière de St Barbara Limited, propose la construction, l'exploitation et la remise en état d'une mine d'or à ciel ouvert à Marinette, en Nouvelle-Écosse. Le projet de la mine Beaver Dam aurait un taux de production de minerai de 2,1 millions de tonnes par an, sur une période de cinq ans. Le minerai du projet serait concassé et transporté sur 31 kilomètres par route jusqu'à la mine Touquoy pour y être transformé. Les composantes du projet comprendraient une mine à ciel ouvert, des routes de transport minier, des piles de stockage de déchets (non générateurs d'acide, générateurs d'acide potentiels, terre végétale, till et matières organiques), des zones de stockage de minerai à faible teneur et provenant de l'exploitation minière, un concasseur, des installations opérationnelles et de l'infrastructure de la gestion de l'eau. Le projet dépendrait du site de la mine Touquoy pour la transformation du minerai et le stockage des résidus dans la fosse épuisée de Touquoy.

Pour de plus amples renseignements sur les politiques de l'Agence en matière de protection des renseignements personnels, veuillez consulter l'avis de confidentialité sur le site Web de l'Agence à canada.ca/aeic.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Renseignements: Agence d'évaluation d'impact du Canada, 343-549-3870

Liens connexes

https://www.ceaa.gc.ca/