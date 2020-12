Projet de la ligne d'interconnexion des Appalaches-Maine - Le rapport du BAPE est maintenant public

Grâce à son travail, la commission a permis d'offrir aux citoyens des conditions propices et respectueuses pour qu'ils puissent s'informer et s'exprimer et ce, malgré le contexte de la pandémie actuelle. De plus, la commission est fière que les modalités de réalisation de son mandat aient servies de catalyseur pour dénouer un différend entre des municipalités et l'initiateur au regard d'un tronçon du tracé. Il s'agit d'un bénéfice tangible des travaux de la commission, c'est-à-dire une contribution directe à l'amélioration des éléments d'acceptabilité sociale du projet.